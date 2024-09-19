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В Сергиевом Посаде по поручению Путина преобразят центр города и вокзал

19 сентября 2024, 17:40
Фото: iStock / saiko3p

Фото: iStock / saiko3p

Владимир Путин дал поручения по развитию Сергиева Посада, включающие благоустройство его исторической части. Список поручений опубликован на сайте Кремля. Выполнить их должны правительства России и Московской области, а также Фонд по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию города.
«В частности, в Сергиевом Посаде поручено построить комплекс зданий административного центра для перевода из исторической части города государственных и муниципальных учреждений. Ещё одно поручение - построить следственный изолятор на 1 тыс. мест для перевода заключённых из СИЗО №8, который располагается на исторически ценном градоформирующем объекте «Тюремный замок», – говорится в тексте поручений.
Также необходимо обеспечить расселение многоквартирных домов, признанных аварийными, построить и реконструировать системы водоснабжения и водоотведения в городе.



Отчитаться о проделанной работе по этим поручениям необходимо до 1 марта будущего года.

РЖД поручено перевести грузовой терминал компании, расположенный на железнодорожной станции, из исторической части города, реконструировать платформу, построить надземный пешеходный переход через железнодорожные пути и новое здание вокзала.

Об этой работе глава компании Олег Белозёров и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв должны будут отчитаться до 1 ноября этого года.

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Дорожные службы Люберец выполнили работы по летнему содержанию на 12 дорогах города
19 сентября 2024, 17:45

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В рамках летнего обслуживания специалисты Мосавтодора провели уборку и ремонт на 12 региональных дорогах в Люберцах, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В черте города Люберцы были очищены от мусора и пыли Комсомольский проспект, отремонтированы дорожные знаки на улице Волковская и проспекте Гагарина, восстановлена работа линий наружного освещения на Октябрьском проспекте.

Мусор и смет были убраны с обочин дорог в рабочем посёлке Томилино, посёлках Егорово и Жилино-1, обрезаны ветки деревьев вдоль дорог в деревне Мотяково и рабочем посёлке Малаховка.

Для повышения безопасности дорожного движения были приведены в соответствие со стандартами дорожные знаки и искусственные неровности на улице Чехова в дачном посёлке Красково и на улице Южная в деревне Марусино. Также была восстановлена работа светофорного объекта на Быковском шоссе в рабочем посёлке Малаховка.

В Министерстве транспорта Московской области сообщили о продолжении работ по уборке и ремонту дорог в рамках летнего обслуживания. Специалисты очищают дороги от мусора и растительности, моют дорожные знаки, ограждения, остановки и убирают грязь с проезжей части. При необходимости проводится ремонт дорожных знаков, светофоров, линий освещения и остановочных павильонов.

Все работы контролируются автоматизированной системой СКПДИ.

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#московская область
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Реабилитацию Изютинского пруда завершили на юге Москвы
19 сентября 2024, 17:44

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

На юге Москвы завершили реабилитацию Изютинского пруда, полностью очистив водоем от ила. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в области ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, объем вывезенных отложений достиг почти 2000 кубометров.
«Водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, акватория начала активно зарастать водорослями, наблюдалась эрозия береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы уже завершены, теперь он вновь стал комфортным местом отдыха на природе», — пояснил Бирюков.
Вице-мэр добавил, что пруд полностью очистили от ила, провели ремонт 276 метров береговых полос, обустроили зону биоплато.
«Надводную часть оформили с помощью отсыпки гранитного щебня по существующему естественному откосу, нижнюю выполнили в виде цилиндрических габионных конструкций», — поделился заместитель.
По словам Бирюкова, под конец реабилитационных работ специалисты сформировали зону биоплато на 359 квадратах, куда высадили порядка 6000 водных растений, которые будут фильтровать воду естественным образом и мешать зарастанию пруда.

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#ремонт
#пруд
#специалисты
#мэр
#москва
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Автоэксперт Сажин объяснил увеличение штрафа за отказ остановки по требованию
19 сентября 2024, 17:38

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Автоэксперт Владимир Сажин поддержал 20-кратное увеличение штрафа за отказ остановки по требованию сотрудников ГИБДД, поскольку нынешний штраф уже не останавливает правонарушителей.
Он также заметил, что такая мера была необходима давно.

«Если понимание и в этом случае не достигнется и человек решит второй раз поупражняться в скоростном вождении, то в этом случае это будет лишение прав управления. Последствия у этого — пересдача экзаменов и отдых от автомобиля. У сотрудников ГИБДД уже накипело, поэтому подняли штраф на государственном уровне», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

До этого сообщалось, что за прошедшие сутки на российских дорогах произошло 319 ДТП, в которых погибли 26 и получили ранения 386 человек.

«Призываем участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно. Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на подобные сообщения», — приводят «Извсетия» слова начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергея Хранцкевича.

Ранее Владимир Сажин заявлял, что автокредит может принести много серьёзных проблем.

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#автомобили
#безопасность
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Владислав Мурашов обсудил преимущества электронного голосования на портале ГИС ЖКХ
19 сентября 2024, 17:01

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В рамках стратегической сессии «Команду делают люди. Трансформация к лучшему» заместитель председателя правительства Московской области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов обсудил с участниками переход к электронному голосованию на цифровом портале ГИС ЖКХ для проведения общих собраний собственников жилья, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Вот как проходит первое электронное голосование:

  1. Инициатором собрания может быть собственник или действующая управляющая компания.
  2. Инициатор размещает сообщение в ГИС ЖКХ за 10 рабочих дней до начала собрания с указанием четырёх обязательных вопросов: определение администратора, порядок приёма сообщений от администратора и решений собственников, продолжительность голосования.
  3. После размещения сообщения в системе всем собственникам автоматически направляются уведомления через портал государственных услуг, приложение «Госуслуги.Дом», систему ГИС ЖКХ, электронную почту и размещаются на информационных стендах возле многоквартирного дома.
  4. Жители голосуют онлайн, а результаты подводятся в системе ГИС ЖКХ в течение 24 часов.
Положительное решение принимается при голосовании более 50% участников «за».

«Преимущества электронного голосования сейчас заключаются в сокращении сроков организации процедуры и её прозрачности. Работа в ГИС ЖКХ исключает возможность незаконной смены управляющей организации. Безусловно, сильной стороной также являются участие в жизни дома из любой удобной точки и снижение бумажного документооборота. Возможность провести общее собрание собственников сразу на портале появилась еще в 2020 году и, начиная с сегодняшнего дня, планируем активно внедрять её в массовое пользование. Уже есть успешные кейсы», — сообщил Мурашов.

В Подольске успешно провели электронное голосование. Председатель совета многоквартирного дома организовал общее собрание собственников для выбора управляющей компании. Благодаря активности жильцов, кворум был достигнут — в голосовании приняли участие 401 собственник из 611.

На основе результатов электронного голосования составили протокол, и многоквартирный дом оперативно внесли в реестр лицензий выбранной управляющей компании.

«По закону срок электронного голосования может составлять от 7 до 60 дней, однако мы рекомендуем устанавливать срок в 45 дней. Опыт пилотных проектов показывает, что все жители успевают проголосовать и не забывают об участии», — отметила начальник отдела по работе с управляющими организациями управления по работе с управляющими организациями Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Полина Бондарева.
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#подмосковье
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#московская область
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В сквере Журавлёва в Дубне ведутся активные работы по преображению
19 сентября 2024, 16:59

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне, в сквере Журавлёва, идут активные работы по его преображению, сообщает пресс-служба администрации г. о. Дубна.
Подготовка песчаной основы и заливка бетона уже ведутся. На следующей неделе начнётся укладка плитки. В работах задействовано несколько бригад — около 30 человек, а также большое количество техники: экскаваторы, погрузчики и самосвалы. Глава Дубны лично контролирует процесс, и подрядчики обещают уложиться в назначенные сроки.

«Это плотно заселенный микрорайон. И жителям хотелось бы иметь здесь не только красивый благоустроенный сквер, но и зеленый. Мы постарались с дендрологами и проектировщиками создать именно такой проект», — пояснил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

При разработке проекта были учтены пожелания жителей: сохранены деревья и новогодняя ёлка, добавлены тротуары и участок дубненского велосипедного маршрута. Но самое главное — в сквере появится фонтан, которого так ждали горожане. Он будет состоять из двух частей: традиционной чаши и дополнительной площадки с бьющими из земли струями воды.

«Мы ждали сколько лет, когда все это преобразится», — говорит жительница г.о. Дубна Клавдия Заворуева.

Качество используемых материалов имеет первостепенное значение, поэтому была выбрана прочная и устойчивая к влаге плитка, которая идеально подходит для северных регионов Подмосковья. Это позволит эффективно использовать уборочную технику и современные антигололёдные реагенты.

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#дубна
#фонтан
#скверы
#строительство
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Губернатор Воробьёв рассказал о новых ограничениях для мигрантов в Подмосковье
19 сентября 2024, 16:55

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

В Московской области с будущего года вводится запрет на использования труда иностранных рабочих в нескольких сферах, эту тему губернатор региона Андрей Воробьёв осудил в ходе оперативного совещания с руководством силовых структур Подмосковья, сообщает пресс-служба правительства области.
«Важно, чтобы мигранты приносили пользу экономике и бизнесу в ряде отраслей, прежде всего это строительство, уборка территории, логистический бизнес, все, что связано со складами – там нам очень нужна иностранная рабочая сила. Вместе с тем, мы предлагаем запретить труд мигрантов в торговле табаком, алкоголем, уличном питании в нестационарных торговых объектах и т.д. Считаем, что получить эту работу могут граждане России», — сказал Андрей Воробьёв.
Ранее сообщалось, что трудовых мигрантов из-за рубежа, работающих по патентам, с 1 января 2025 года нельзя будет нанимать на вакансии, связанные с торговлей спиртными напитками и табачными изделиями, в нестационарных объектах торговли, а также на вакансии в сферах спорта, здравоохранения, досуга, культуры и образования.

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#андрей воробьёв
#мигранты
#трудоустройство
#ограничения
#московская область
#подмосковье
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Тимур Иванов доставлен в суд для решения вопроса о продлении его ареста
19 сентября 2024, 16:43

Фото: istockphoto/Rawf8

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов доставлен в Басманный районный суд города Москвы. В инстанции будет рассмотрен вопрос о продлении в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.
В предыдущий раз суд продлевал арест Иванову и проходящему по его делу бизнесмену Сергею Бородину до 23 сентября, напоминает РИА Новости. Бывший замминистра и его адвокаты обращались с ходатайством меры пресечения. Иванов сообщил, что не сможет скрыться от следствия и суда за пределы РФ, так как даже не имеет загранпаспорта — он сдал его в отдел кадров министерства обороны.

Однако суд отклонил ходатайство и оставил Иванова под арестом. В инстанции сочли, что, оставаясь на свободе, экс-чиновник Минобороны может препятствовать следствию, оказывая давление на свидетелей или укрывая улики.

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#суд
#арест
#меры
#новости
#минобороны
#рф
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В Серпухове создали отделение «Союза женщин России»
19 сентября 2024, 16:39

Фото: пресс-служба г. о. Серпухов

В городском округе Серпухов появилось местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России». Оно было создано на базе Серпуховского городского отделения организации, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
На первом собрании новой организации утвердили устав и избрали 11 членов Совета отделения. Срок полномочий совета – пять лет. Также были выбраны члены ревизионной комиссии.
«Серпуховскому отделению Союза женщин Подмосковья уже 20 лет. Активистки участвуют в десятках уникальных проектов, патриотических и общественных инициатив. Главное направление деятельности – семья», – говорится в сообщении.
С первых дней спецоперации женщины собирают гуманитарную помощь для бойцов, принимают участие в работе волонтёрских цехов по пошиву маскировочных сетей, пятиточечников и тактических носилок.

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#серпухов
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье прошла международная конференция по технологиям переработки крахмала
19 сентября 2024, 16:36

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Подмосковье прошла международная научно-практическая конференция «Состояние и перспективы развития технологии глубокой переработки крахмалсодержащего и инулинсодержащего сырья», приуроченная к 300-летию Российской академии наук. Мероприятие было организовано на базе Федерального исследовательского центра картофеля имени А. Г. Лорха, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В конференции приняли участие эксперты, учёные и представители бизнес-сообщества из России, Беларуси, Казахстана, Китая и Турции.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Черепнин в своём выступлении подчеркнул важность вклада специалистов «ФИЦ Картофеля им. А.Г. Лорха» в разработку научных основ переработки кукурузы, пшеницы, ржи, картофеля и других видов сырья для производства крахмала, крахмалопродуктов и высокобелковых кормов.

Внедрение современных технологий глубокой переработки зернового и клубневого крахмало - и инулинсодержащего сырья позволит увеличить объёмы производства и расширить ассортимент выпускаемой продукции, а также решить ряд проблем, связанных со снижением зависимости от импорта.

На конференции была предоставлена возможность представить научные исследования по более чем сорока различным тематикам, а также обсудить актуальные проблемы повышения конкурентоспособности российской промышленности в сфере глубокой переработки зерна и перспективы развития рынка продукции с высокой добавочной стоимостью.

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#технологии
#московская область
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