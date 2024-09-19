В Сергиевом Посаде по поручению Путина преобразят центр города и вокзал

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Владимир Путин дал поручения по развитию Сергиева Посада, включающие благоустройство его исторической части. Список поручений опубликован на сайте Кремля. Выполнить их должны правительства России и Московской области, а также Фонд по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию города.
«В частности, в Сергиевом Посаде поручено построить комплекс зданий административного центра для перевода из исторической части города государственных и муниципальных учреждений. Ещё одно поручение - построить следственный изолятор на 1 тыс. мест для перевода заключённых из СИЗО №8, который располагается на исторически ценном градоформирующем объекте «Тюремный замок», – говорится в тексте поручений.Также необходимо обеспечить расселение многоквартирных домов, признанных аварийными, построить и реконструировать системы водоснабжения и водоотведения в городе.
Отчитаться о проделанной работе по этим поручениям необходимо до 1 марта будущего года.
РЖД поручено перевести грузовой терминал компании, расположенный на железнодорожной станции, из исторической части города, реконструировать платформу, построить надземный пешеходный переход через железнодорожные пути и новое здание вокзала.
Об этой работе глава компании Олег Белозёров и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв должны будут отчитаться до 1 ноября этого года.
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Лора Луганская