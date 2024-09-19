Путин дал поручения по строительству вокзала в Сергиевом Посаде

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве нового здания железнодорожного вокзала в Сергиевом Посаде. Список поручений по итогам поездки в Сергиев Посад появился на сайте Кремля.
«Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» совместно с правительством Московской области в рамках реализации в 2024-2030 годах основных мероприятий социально-экономического развития города Сергиев Посад... рассмотреть вопрос о выполнении следующих мероприятий... реконструкция платформ железнодорожной станции в городе Сергиев Посад со строительством надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути и нового здания железнодорожного вокзала», — указано в документе.Крайний срок первого доклада о выполнении первых 31 поручения — 1 марта 2025 года. Ответственными за них назначили Председателя правительства России Михаила Мишустина, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и гендиректора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.
До этого сообщалось, что в Сергиевом Посаде на земле за рубль запустят производство станций пожаротушения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак