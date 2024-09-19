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Путин дал поручения по строительству вокзала в Сергиевом Посаде

Путин поручил рассмотреть строительство нового здания вокзала в Сергиевом Посаде
19 сентября 2024, 09:57
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве нового здания железнодорожного вокзала в Сергиевом Посаде. Список поручений по итогам поездки в Сергиев Посад появился на сайте Кремля.
«Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» совместно с правительством Московской области в рамках реализации в 2024-2030 годах основных мероприятий социально-экономического развития города Сергиев Посад... рассмотреть вопрос о выполнении следующих мероприятий... реконструкция платформ железнодорожной станции в городе Сергиев Посад со строительством надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути и нового здания железнодорожного вокзала», — указано в документе.
Крайний срок первого доклада о выполнении первых 31 поручения — 1 марта 2025 года. Ответственными за них назначили Председателя правительства России Михаила Мишустина, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и гендиректора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.



До этого сообщалось, что в Сергиевом Посаде на земле за рубль запустят производство станций пожаротушения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
В жилом комплексе «Кембридж» планируется построить 18 новых таунхаусов
19 сентября 2024, 10:01

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В Истре, Московская область, запланировано строительство 18 новых таунхаусов в коттеджном посёлке «Кембридж», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В «Кембридже» функционирует детский сад с развивающими группами, основанными на методике Монтессори, а также работают творческие студии для детей, где они могут заниматься вокалом, рисованием, акробатикой и театральным искусством.

В настоящее время на территории жилого комплекса идёт строительство школы на 594 ученика, уровень готовности которой составляет 68%.

Въездная группа выполнена в виде замка и включает в себя универмаг, салон красоты, аптеку, бытовые услуги и семейное кафе.

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#московская область
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Власти Наро-Фоминского округа провели выездной приём в совхозе «Головково»
19 сентября 2024, 09:54

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Выездной приём работников совхоза «Головково» провели представители администрации Наро-Фоминского городского округа, большинство участников встречи проживают в зоне территориального управления Таширово и темой обсуждений стали местные проблемы, сообщает пресс-служба муниципалитета.
В ходе выездного приёма были подняты вопросы благоустройства, транспортного обеспечения, качество воды, доступности образовательных и медицинских услуг.

«Радует, что жители подошли к диалогу с руководителями окружной администрации ответственно – практически все участники встречи не только высказывали претензии, но и предлагали пути решения проблемы. Уверен, что только такой ответственный подход всех участников диалога обеспечит развитие как территориального управления Таширово, так и совхоза «Головково», — сказал глава округа Роман Шамнэ.
По итогам встречи руководитель округа дал поручение оказать помощь с постановкой на баланс муниципалитета дороги, которая ведёт к участкам для многодетных, оперативно решить вопрос с благоустройством пруда, продлить автобусный маршрут №26 до амбулатории и пр.

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#наро-фоминск
#выездная администрация
#роман шамнэ
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Многодетная семья из Московской области приобрела дом благодаря жилищной программе
19 сентября 2024, 09:43

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Многодетная семья Дубовых из Химок готовится к переезду в новый дом. Благодаря подпрограмме «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» государственной программы Московской области «Жилище», они смогли приобрести земельный участок с тремя домами, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Валерий и Анастасия воспитывают восьмерых детей. Старшему ребёнку 17 лет, а младшему только 2 года. По словам матери, образ жизни в большой семье формировался годами.

«Справляемся, у каждого свои обязанности. Домашними делами занимаюсь я. Мне помогают старшие девочки, они уже умеют готовить. Розетки починить — это к мужу. Он и мальчикам объясняет, как устранить какие-то бытовые неполадки», — рассказывает Анастасия.
Квартира, в которой жили Дубовые, стала тесной для десяти человек. Узнав о региональных мерах поддержки, супруги смогли улучшить жилищные условия.

«Я увидела сюжет, как многодетной матери прямо в роддоме вручали ключи в рамках подпрограммы, и мы тоже решили попробовать. Все получилось! Мы выбрали земельный участок в деревне, где построены три дома. Сейчас готовимся к переезду, пока будем жить в одном доме. Совсем скоро ребята подрастут и смогут начать жить отдельно. При этом все мы будем рядом», — продолжает Анастасия.
Участники подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» в рамках государственной программы Московской области «Жилище» — это многодетные семьи Подмосковья с семью и более детьми или семьи, в которых одновременно родились трое и более детей. Они могут получить стопроцентную субсидию на покупку более комфортного и подходящего жилья для всей семьи, согласно информации от Министерства жилищной политики Московской области.

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18 сентября Филипп Ефанов провёл осмотр территории Павлово-Посадского городского округа
19 сентября 2024, 09:22

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павлово-Посадский

18 сентября заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Александрович Ефанов и руководители профильных служб провели традиционный осмотр территории Павловского Посада, сообщает пресс-служба администрации г. о. Павлово-Посадский.
«Утром, 18 сентября, мы открыли пешеходный мост в парке «Меленки» со стороны улицы Городковская и уже видим, что жители им активно пользуются. Монтаж пандусов начнется со следующей недели», — отметил глава городского округа Павловский Посад Денис Семёнов.

До 20 сентября планируется завершить установку входной группы и нанести разметку на пешеходные и велосипедные дорожки. Пусконаладочные работы по освещению завершатся до конца недели. К сожалению, был зафиксирован случай вандализма, виновник которого устанавливается правоохранительными органами.

«В очередной раз призываю жителей более бережно относиться к местам отдыха. Ведь зачастую испорченный газон, разбитые пешеходные дорожки, сломанные малые архитектурные формы — это дело рук самих посетителей», — сказал Семёнов.

Во время обхода улиц жители дома 50 по улице Кузьмина обратились к Филиппу Ефанову с просьбой отремонтировать межпанельные швы и восстановить уличное освещение. Все работы были выполнены в настоящее время.

До 3 октября на улице 1-я Пушкинская, дом 12, будет оборудована парковка и подъезд к ней.

Городские службы продолжают выполнять текущие задачи, такие как кошение травы, уборка мусора, обслуживание контейнерных площадок, дворовых территорий, муниципальных и региональных дорог.

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#подмосковье
#павловский посад
#жители
#благоустройство
#ремонт
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Минцифры рассказало о возможных утечках на сайте электронных повесток
Минцифры опровергло информацию о уязвимости на сайте реестра повесток
19 сентября 2024, 05:30

Фото: istock/Oleg Elkov

Министерство цифрового развития Российской Федерации опровергло слухи о возможной уязвимости на сайте реестра электронных повесток.
Как сообщается в пресс-релизе Минцифры, данные пользователей портала «Госуслуги» остаются под надежной защитой, и информации о каких-либо утечках или проблемах с безопасностью не поступало.

В ведомстве подчеркнули, что сообщения о предполагаемой уязвимости, которая якобы могла бы предоставить доступ к личной информации граждан, не соответствуют действительности.

«На текущий момент подтверждений утечек или уязвимостей не зафиксировано. Авторизация через "Госуслуги" на всех ресурсах работает корректно», — отмечается в пресс-релизе.
Кроме того, Минцифры сообщило, что идентифицировать пользователей "Госуслуг" по их ID-номеру невозможно. Портал использует многоуровневую защиту данных, включая ряд взаимодополняющих мер, чтобы обеспечить безопасность и защиту от взломов.

В настоящее время Реестр повесток функционирует в тестовом режиме в нескольких регионах России, включая Рязанскую и Сахалинскую области, а также Республику Марий Эл. Сайт позволяет пользователям получать выписки из реестра повесток и уточнять дату, время и место явки.

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#сво
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Луков день 20 сентября: Зачем пересчитывать деньги и почему нельзя давать и брать в долг
Православные отмечают день святого Луки Глубокореченского 20 сентября
19 сентября 2024, 00:00

Фото: istockphoto/ Anna Solovei

20 сентября православные христиане отмечают день памяти преподобного Луки Глубокореченского, который жил в X веке в Константинополе. Святой прославился праведной жизнью и служением Богу. В народе праздник прозвали Луков день. О богатой истории и традициях Лукова дня читайте в материале «Радио 1».

Традиции праздника преподобного Луки

Согласно народной традиции, 20 сентября ассоциируется с началом сбора репчатого лука, который в старину считался не только важным продуктом питания, но и символом здоровья и благополучия. Излишки овоща использовали для различных народных обрядов. Считалось, что чем больше лука собрать, тем лучше будет урожай в следующем году.


Приметы и обычаи 20 сентября

На Руси в этот день лук подвешивали к потолку – это не только украшало дом, но и помогало сохранить овощ дольше.

На столе обязательно присутствовали блюда из лука. Готовили пироги, супы и запеканки с луком. Растение ценили за полезные свойства и использовали как средство от простуды.

Также луковицы нанизывали на веревку и надевали «бусы» на шею домашнему скоту. Считалось, что это защищает коров и лошадей от болезней.
Фото: istockphoto/ vaaseenaa

С помощью лука предсказывали погоду. Если на луковицах много шелухи, значит зимой будут сильные морозы.

Что можно делать в Луков день

День считался удачным для торговли. Также в этот день рекомендовали пересчитывать деньги – это избавляло от трудностей с финансами в будущем.

Девушки мыли голову отваром из луковой шелухи – это придавало блеск и силу волосам.

Праздник старались провести в домашних хлопотах, предки верили, что все дела по хозяйству 20 сентября будут ладиться, а любая еда получится вкусной. Считалось, что чем больше съесть лука — тем больше счастья и здоровья будет в году.

Вечером было принято принимать гостей и накрывать стол.

Чего нельзя делать в праздник 20 сентября

Женщине нельзя было входить последней в дом, считалось, что это может навлечь несчастье, поэтому мужчины пропускали дам вперед.

В древние времена не рекомендовали играть свадьбы. В старину верили, что брак, заключенный в этот день, будет неудачным.

Нельзя было брать и давать деньги в долг – это сулило финансовые потери.

Также в этот день нельзя поминать покойников, чтобы не привлечь в свою жизнь плохие события.

Чтобы не сглазить самого себя, 20 сентября нельзя хвастаться. А еще древние запрещали ставить обувь на стол или стул – это могло обернуться тяжелой болезнью для кого-то из членов семьи.

Луков день — это не только народный и православный праздник, но и способ укрепить семейные узы и сохранить многовековые традиции, укрепить связи с предками и природой.

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Роспотребнадзор следит за вспышкой неизлечимого вируса Нипах в Индии
Роспотребнадзор следит за ситуацией с неизлечимым вирусом Нипах в Индии
18 сентября 2024, 22:31

Фото: istockphoto/tuachanwatthana

Специалисты Роспотребнадзора следят за эпидемиологической ситуацией с неизлечимым вирусом Нипах в Индии. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
«Для купирования риска завоза заболевания на территорию РФ научной организацией Роспотребнадзора разработана диагностическая тест-система на вирус Нипах» — говорится в сообщении.

Мужчина с вирусом Нипах скончался в Индии 9 сентября, после чего местные власти ввели ограничения и масочный режим. С того момента в стране взяли под наблюдение 175 человек с подозрением на заболевание.

По данным Роспотребнадзора, вирус Нипах передается человеку от животных, а также от человека к человеку через зараженную еду и слизистую. Вспышки этого вируса регулярно отмечают на территории Индии, заболевание среди людей регистрируют только в странах Юго-Восточной Азии.

Нипах особо опасен тем, что на ранних стадиях протекает бессимптомно, а после вызывает отек мозга, поражает нервную систему и дыхательные органы. Летальный исход фиксируют в 40 — 70 % случаев. Лицензированных методов лечения вируса нет.

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В России в продаже нашли подобные взорвавшимся в Ливане устройства
Сдетонировавшие в Ливане рации японской фирмы ICON найдены в продаже в России
18 сентября 2024, 21:51

Фото: iStock/zhudifeng

Японские рации, взорвавшиеся в нескольких регионах Ливана, найдены в продаже на российских интернет-сервисах для размещения объявлений. Об этом сообщает «Лента.ру».
Отмечается, что на нескольких популярных сервисах были обнаружены продающиеся рации модели v82 японской фирмы ICOM. Точно такие же рации сейчас взрываются в Ливане. За такое устройство продавцы требуют до 10 тысяч рублей.

По предварительной версии, взорвавшиеся рации также были начинены взрывчатым веществом также, как и ранее сдетонировавшие пейджеры членов шиитского движения «Хезболлах».

По последним данным, в результате взрывов в Ливане погибли 14 человек. От детонации раций пострадали 450 граждан. Взрывы по стране продолжаются. Сообщается о детонации бытовой техники, автомобилей и мопедов.

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Познер анонсировал документальный фильм о Турции, подготовленный для Первого канала
Познер подготовил документальный фильм о Турции для Первого канала
18 сентября 2024, 20:20

Фото: iStock/varunyu suriyachan

Тележурналист Владимир Познер заявил, что подготовил и сдал Первому каналу документальный фильм «Турецкая тетрадь». Однако официальное уведомление о том, что проект выходит в эфир он пока не получил.
Однако Познер в беседе с ТАСС отметил, что гендиректор Первого канала Константин Эрнст уже объявил о восьмисерийном фильме, что говорит о скором официальном анонсе кинокартины.

Журналист рассказал, что идею снять фильм о Турции ему предложили около полугода назад. Документальная картина вышла на восемь серий по 48 минут каждая.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» он заявил, что информация о его возвращении на Первый канал является преувеличением, поскольку он лишь предоставит ему свой новый фильм.

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