Путин поручил перенести грузовой терминал из центра Сергиева Посада

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин дал поручение руководству ПАО «Российские железные дороги» и правительству Московской области проработать вопрос о переносе грузового терминала из исторической части подмосковного Сергиева Посада.
Соответствующий перечень поручений по итогам поездки главы государства в Подмосковье опубликован на сайте Кремля. В документе указано, что вопрос о переносе терминала, расположенного на железнодорожной станции, должен быть учтён правительством Подмосковья и руководством РЖД в рамках реализации в 2024 - 2030 годах основных мероприятий социально-экономического развития города Сергиев Посад.
Ответственность за выполнение поручения президента возложена на генерального директора ПАО «РЖД» Олега Белозёрова и губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Доклад о подготовленных мерах по переносу терминала следует предоставить до 1 ноября 2024 года. Далее о ходе работ нужно будет докладывать каждые полгода.
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Александр Бойцов