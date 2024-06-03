В сети магазинов «Верный» произошёл массовый сбой в работе платёжных терминалов

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В магазинах торговой сети «Верный» по всей стране не работают платёжные терминалы. Третий день покупатели производят оплату по старинке за наличный расчёт.
Оплата за продукты по безналичному расчёту не проходит во всех магазинах сети, сообщает телеграм-канал Mash. Также не работают кассы самообслуживания, поэтому повсеместно в магазинах стали появляться большие очереди. Сеть пользуется немалой популярностью у среднего класса из-за невысоких цен и разнообразного ассортимента.
О причинах технического сбоя, из-за которого не работают терминалы, не сообщается. Сайт и мобильное приложение сети также не доступны. Не работают карты лояльности. По предварительным данным, неполадки вызваны хакерской атакой на серверы торговой компании.
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Александр Бойцов