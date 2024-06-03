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В сети магазинов «Верный» произошёл массовый сбой в работе платёжных терминалов

03 июня 2024, 10:08
Фото: istockphoto/Kondor83

Фото: istockphoto/Kondor83

В магазинах торговой сети «Верный» по всей стране не работают платёжные терминалы. Третий день покупатели производят оплату по старинке за наличный расчёт.


Оплата за продукты по безналичному расчёту не проходит во всех магазинах сети, сообщает телеграм-канал Mash. Также не работают кассы самообслуживания, поэтому повсеместно в магазинах стали появляться большие очереди. Сеть пользуется немалой популярностью у среднего класса из-за невысоких цен и разнообразного ассортимента.

О причинах технического сбоя, из-за которого не работают терминалы, не сообщается. Сайт и мобильное приложение сети также не доступны. Не работают карты лояльности. По предварительным данным, неполадки вызваны хакерской атакой на серверы торговой компании.

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«Отставить самокритику!»: Астролог дала советы на неделю для всех знаков зодиака
03 июня 2024, 11:35

Фото: iStock/amgun

Меркурий перейдёт в Близнецы в начале недели и сформирует благоприятную конфигурацию с Плутоном и с Юпитером. Наступает подходящее время для работы со своими мыслями и для настраивания мышления на позитивный лад.
О прогнозе с 3 по 9 июня для всех знаков зодиака в беседе с «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.

«В деловой сфере нужно расширять круг знакомств. Полезно обмениваться опытом с новыми людьми и много общаться. Хорошо рассуждать, обсуждать и быть очень общительными, подвижными. В любви надо гордиться друг другом и делать комплименты. Благоприятно вместе ходить в гости или принимать друзей у себя дома. В вопросах здоровья не следует допускать переутомления, нельзя поднимать тяжести. Лучше исключить самокритику и быть оптимистичными. В вопросах питания внимательнее надо проверять продукты на свежесть и их срок годности», — уточнила астролог.

Овна ждёт интенсивная неделя. Ему желательно проявить предприимчивость и решительность.

Телец будет все тщательно продумывать и выверять. У него продуктивный период для того, чтобы наладить все сферы своей жизни.

Близнецам благоприятно вести переговоры, оформлять документы и наводить в них порядок.

Раку надо направить своё мышление на пользу для себя. Ему хорошо думать о своём благополучии.

У Льва будет творческий порыв и вдохновение. Он станет счастливее и реализует свои планы.

Деве желательно проявить вежливость. Её харизма, улыбка и обаяние помогут ей в общении.

Весы станут популярнее и окажутся в центре внимания. В их жизни начнётся новый роман или существующие отношения значительно поменяются. Им надо быть открытыми ко всему новому.

Скорпиону лучше смотреть на всё философски и ориентироваться на будущее, рассматривать все возможные перспективы.

Стрельцу важно наладить личную жизнь. Он почувствует взаимную любовь, его чувства станут глубже, а отношения — надёжнее.

У Козерога появится новое увлечение и хобби. У него будет потребность создавать новое и быть креативным.

Водолею хорошо находиться среди единомышленников. Важна доброта и искренность.

Рыбы ощутят перемены и будут полагаться на интуицию. Им надо неторопливо, осторожно принимать важные решения.

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#астрология
#гороскоп
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«Додо Пицца» подала на Telegram в суд
03 июня 2024, 11:35

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Компания «Додо Франчайзинг» подала иск против мессенджера Telegram из-за утраты названия своего канала. Соответствующая запись появилась в картотеке суда.
Согласно документам, иск был подан в Арбитражный суд республики Коми. Компания требует признать действия мессенджера недобросовестной конкуренцией.

Представители «Додо Пицца» хотят вернуть название своего канала Dodo pizza в Telegram, которое было куплено другим пользователем и выставлено на продажу.

Кроме того, «Додо Пицца» просит изменить правила для пользователей, введя запрет на покупку названий, аналогичных товарным знакам правообладателей.

Заседание по делу назначено на 16 декабря.

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В подмосковных парках за неделю побывали более 2,3 млн человек
03 июня 2024, 11:34

Фото: Минблагоустройства МО

Свыше 2,3 млн человек побывали в парках Московской области за период с 27 мая по 2 июня, это на 397 посетителей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.
«На прошедшей неделе подмосковные парки стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — цитируются в сообщении лова главы министерства Михаила Хайкина.
Отмечается, что самым посещаемым парком на минувшей неделе стал парк «Пехорка» в Балашихе, где побывали 105 тысяч человек. Второе место по посещаемости занял парк имени Толстого в Химках, принявший 66 тысяч гостей. На третье место вышел Центральный парк в Пушкине, который посетили 59 тысяч человек. Четвёртое место — у парка Мира в Мытищах: 56 тысяч посетителей за неделю. А замыкает топ-5 парк имени Ларисы Лазутиной в Одинцове, где побывали 45 тысяч человек.

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#парки
#министерство благоустройства мо
#михаил хайкин
#московская область
#подмосковье
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Блогер и «королева марафонов» Блиновская подала в суд заявление о банкротстве
03 июня 2024, 11:19

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Известная инфоцыганка Елена Блиновская предприняла очередную попытку выбраться из следственного изолятора. Арбитражный суд получил от неё заявление о банкротстве.
Попытка избежать неприятного пути из СИЗО в колонию предпринимается Блиновской далеко не в первый раз, напоминает телеграм-канал Readovka. Например, распускались слухи, что она уже погасила все долги перед налоговой инспекцией. В последний раз «королева марафонов» внесла в казну порядка 200 миллионов рублей, но это, как ни удивительно, оказалось лишь каплей в море.

Муж Блиновской Алексей, обанкротив свою фирму, заключил контракт с министерством обороны и отправился в зону спецоперации. Но и это не помогло. Стало известно, что Блиновский покинул часть, в которой проходил службу. Теперь его супруга подала заявление о банкротстве, надеясь, что это поможет избежать ей тюремного заключения. Остаётся ждать решения Арбитражного суда, а потом, возможно, новых шагов от Блиновской, никак не желающей отправляться за решётку.

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#блогер
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Расписание электричек Белорусского и Савёловского направлений меняется с 3 по 28 июня
03 июня 2024, 11:18

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

График движения некоторых пригородных поездов Белорусского и Савёловского направлений меняется с 3 по 28 июня из-за работ на участке между станциями Дмитров и Савёлово, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«На участке Дмитров — Савёлово будут модернизировать объекты энергообеспечения, проложат второй путь и установят два стрелочных перевода. Цель работ — усилить грузовое движение в обход Москвы», — говорится в сообщении.
Технические «окна» назначены на будние дни с 09:30 до 15:30. В это время на перегоне Дмитровов — Савёлово не будет движения поездов. В связи с этим временно меняется расписание: ряд электричек будет следовать по укороченным маршрутам.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к ограничениям на время работ и заранее проверять расписание электричек.

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#электрички
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#белорусское направление
#минтранс мо
#мжд
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В Ступине по просьбам жителей на месте пустыря открыли сквер
03 июня 2024, 11:18

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В городском округе Ступино торжественно открыли новое место отдыха – сквер на Преображенском проспекте. Его благоустроили по просьбе жителей микрорайона Новое Ступино, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Раньше здесь был пустырь, а сейчас это красивое и обустроенное место с множеством активностей для детей и взрослых. В сквере установлены современные малые архитектурные формы, освещение, предусмотрено специальное покрытие, сооружена сцена. Надеемся, что сквер станет местом притяжения и отдыха не только для жителей, но и гостей региона», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Для культурно-массовых мероприятий рядом со сквером открыт филиал Дома культуры и отдыха. В нём работают кружки и секции для детей, проходят занятия «Активного долголетия». Во время открытия сквера для гостей прошли выступления творческих коллективов, шоу мыльных пузырей, мастер-классы и дискотека.

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Новый компьютерный класс появится в зарайском Центре детского творчества
03 июня 2024, 11:13

Фото: пресс-служба министерства территориальной политики Московской области

Компьютерный класс оборудуют в Зарайском Центре детского творчества в этом году в рамках инициативного бюджетирования. Об этом сообщила пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.
Проект компьютерного класса выиграл конкурс проектов инициативного бюджетирования Московской области.

«В классе установят восемь новых компьютеров и мониторов, что позволит создать более комфортные условия для обучения и развития технических навыков у детей. Благодаря поступлению новой техники ребята смогут гораздо глубже окунуться в мир техники, программирования и робототехники», — поделились в пресс-службе.

Также в городском округе Зарайск пройдет ремонт крыльца главного входа Авдеевского сельского дома культуры и модернизация технического оснащения МАДОУ «Детский сад № 19 «Зёрнышко».

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#мир
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В Подмосковье переселили из аварийного жилья около 40 человек
03 июня 2024, 11:03

Фото: iStock/Rawpixel

Около 40 человек, проживающих в шести городских округах Московской области, переселили из аварийного жилья за минувшую неделю в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда», сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«Из аварийного жилья были переселены 38 человек. Некоторые из них получили новые квартиры в специально построенных для переселенцев домах, некоторые — сертификаты на покупку недвижимости», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего за неделю было расселено 12 аварийных помещений в Павлово-Посадском округе, Дмитровском округе, Ступине, Люберцах, Шатуре и Электрогорске. Общая площадь расселённого жилья составила более 597 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что переселенцы из аварийного жилья могут переехать в квартиры в специально возведённых для них домах или, не дожидаясь этого строительства, взять жилищный сертификат и на него приобрести жильё в любом районе Подмосковье как в новостройке, так и на вторичном рынке недвижимости.

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#подмосковье
#расселение
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В Подмосковье до конца года благоустроят 56 общественных пространств
03 июня 2024, 10:57

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

В Московской области до конца года рассчитывают благоустроить 56 общественных пространств. Таким планами поделился председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он подчеркнул, что уже четыре года Подмосковье лидирует в рейтинге Минстроя России по реализации в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» проекта «Формирование комфортной городской среды» и занимает третье место среди регионов по индексу качества городской среды.

Брынцалов напомнил, что за пять лет, с 2019 по 2023 годы, было реализовано 30 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. За это время благоустроено 247 общественных территорий.
«Финансирование нацпроекта в этом году превысило 21 млрд рублей. Должно быть завершено благоустройство 56 общественных территорий. На это предусмотрено 9,3 млрд рублей, в том числе 5,4 млрд – из бюджета Московской области. Также в рамках нацпроекта завершается реализация проектов-победителей Конкурса малых городов и исторических поселений», – отметил Брынцалов.
Он добавил, что проект охватывает семь объектов. На его реализацию выделено 1,8 млрд рублей, причём большая часть, 1,5 млрд рублей, – из регионального бюджета.

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#благоустройство
#мособлдума
#игорь брынцалов
#городская среда
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