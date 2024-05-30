«СДЭК — не один»: Хакеры взломали IT-компанию, занимающуюся обслуживанием серверов 1C

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IT-компания «Смарт офис», специализирующая на обслуживании серверов 1С, сообщила об атаке хакеров. Сообщение о форс-мажорных обстоятельствах опубликовано на официальном сайте организации.
Компания сообщила следственным органам, что взлом произошел, вероятнее всего, 24–25 мая, что совпадает с началом проблем у клиентов в доступе к 1C. Предположительно, атаке причастна та же группировка, которая атаковала СДЭК, о чём свидетельствует дата взлома и тот же шифратор.
По состоянию на вечер 29 мая, удалось расшифровать только часть информации, о полном восстановление пока и речи не идёт. Злоумышленники смогли зашифровать все данные компании, в связи с чем, клиенты уведомлены о наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
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По состоянию на вечер 29 мая, удалось расшифровать только часть информации, о полном восстановление пока и речи не идёт. Злоумышленники смогли зашифровать все данные компании, в связи с чем, клиенты уведомлены о наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
«В результате указанного компьютерного инцидента ресурсы фирмы 1С и пользователи, работающие в облаках самой фирмы 1С, не пострадали», — заявили РБК в компании.Ранее сообщалось, что в России хотят ввести сбор за использование иностранного софта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак