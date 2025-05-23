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Главная / Новости / Общество/ В Сети появилось фото заброшенной в Лондоне могилы беглого олигарха Березовского

В Сети появилось фото заброшенной в Лондоне могилы беглого олигарха Березовского

Фото: iStock/imagoDens

Фото: iStock/imagoDens

В социальных сетях распространилось фото заброшенной могилы российского бизнесмена Бориса Березовского, бежавшего в 2001 году из РФ в Великобританию и скончавшегося там через 12 лет.
На снимке видно, что захоронение заросло травой, а крест заметно потемнел из-за отсутствия ухода. Пользователи сети сразу обратили внимание на плачевное состояние места погребения.

Фото можно увидеть в Telegram-канале «Банкста».



Могила Березовского находится в Лондоне. Бизнесмен, владевший активами «Первого канала», «Сибнефти» и «Аэрофлота», был фигурантом нескольких уголовных дел в РФ. Его смерть в загородном доме под Лондоном случилось 23 марта 2013 года. Полиция пришла к выводу, что бизнесмен сам принял решение уйти из жизни.

Публикация фото в Сети вызвала дискуссии о судьбе наследия Березовского и отношении к его памяти.

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Life.ru: внутрь статуи «Родина-мать» водят экскурсии для «блатных»
Life.ru: официальных экскурсий внутрь памятника «Родина-мать» нет
22 мая 2025, 18:19

Фото: iStock/A_Vladimir

Внутри монумент «Родина-мать зовёт!» — там сегодня умер академик РАЕН Николай Чесноков — напоминает заброшенный долгострой: голые бетонные стены, бетонные ступени, ни окон, ни дверей, никаких скамеек. Об этом Life.ru рассказала бывшая сотрудница музея-заповедника «Мамаев курган», она пожелала сохранить анонимность.
«Там нет естественной вентиляции, и ты вот в этой духоте находишься. Сегодня уже 26 градусов в Волгограде. А внутри жарко, тут помрёшь и здоровым внутри. Тем более идут-то они без лифта, по ступенькам на 16-й этаж», — рассказала она.
Собеседница Life.ru отметила, что обычный человек не сможет попасть внутрь памятника.
«Официальной экскурсии нет, но для «блатных» можно. Такая ВИП-экскурсия неофициальная», — заявила бывшая сотрудница музея «Мамаев курган».
На такую экскурсию и попал академик Чесноков. Он поднялся наверх, где ему стало плохо. По предварительным данным, прихватило сердце. Мужчина умер до приезда медиков, следствие проводит проверку.

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«Ушёл в массы»: стилист предрекла судьбу тренда на игрушки Labubu
Стилист Герман советует не покупать игрушки Labubu из-за спада популярности
22 мая 2025, 17:42

Фото: Instagram* / labuby_shop

Россияне вдохновились трендом на игрушки Labubu: только через Wildberries пользователи купили товар в общей сложности на семь миллионов рублей. Модное веяние пришло к нам под влиянием западных соцсетей.
Как рассказала в беседе с «Радио 1»стилист Марина Герман, тренд на Labubu сейчас пойдёт на спад, поэтому приобретать эти игрушки не стоит.
«Тренд пошёл в массы, он действительно уже на всех маркетплейсах продаётся, подделки, естественно, <…> уже сейчас тренд пойдёт на спад. Заскакивать в тренд, когда он идёт на спад, не стоит, то есть в него нужно заходить как-то в самом начале и быть вверху вот этой инфлюенсерской цепочки, а не уже когда это идёт в массы», — пояснила модный эксперт.
Она отметила, что быстрые тренды, как игрушки Labubu, задают в основном социальные сети, в частности TikTok, Pinterest. Но глобальные модные тренды — это результат серьёзной аналитики: сначала трендхантеры определяют новые модные тенденции, а затем дизайнеры известных модных домов воплощают их в жизнь.

Ранее психолог Мария Киселева заявила, что нынешнее поколение чаще страдают от хронического стресса, так как на них давят социальные сети, избыток выбора и завышенные ожидания от самих себя.

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#игрушки
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«Чуть-чуть не довариваем овощи»: диетолог поделилась полезным рецептом винегрета
Диетолог Мойсенко рекомендует заменить подсолнечное масло оливковым в винегрете
22 мая 2025, 16:33

Фото: iStock/iko636

Каждый год 22 мая отмечают День винегрета. Это холодное блюдо не только вкусное, но ещё и очень полезное, так как основными ингредиентами являются овощи, обеспечивающие нормальную перистальтику кишечника.
Чтобы сделать винегрет ещё более полезным, добавьте вместо подсолнечного масла оливковое или льняное и откажитесь от уксуса. Об этом «Радио 1» рассказала главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко.
«На сегодняшний день подсолнечное масло критикуется, потому что является источником омега-6 жирных кислот, которые являются провоспалительными элементами. <…> если мы используем льняное масло, оливковое масло в винегрете, кладём небольшое количество в салат для того, чтобы обеспечить взаимодействие всех овощей, вот тогда здесь мы имеем огромный плюс. Без уксуса, но с правильным растительным маслом», — пояснила эксперт.
По её словам, добавлять соль в винегрет лучше в первой половине дня. В соли содержатся натрий и хлор, которые обеспечивают качественную выработку амилазы (фермент присутствует в слюне человека) и соляной кислоты желудка. Вечером употребление соли нужно снизить, в винегрете соль лучше заменить на солёные огурцы, которые добавят дополнительный аромат блюду.

Ещё один полезный лайфхак при приготовлении винегрета — овощи отварить до состояния альденте, то есть «не доварить» их.
«Правильно, если винегрет мы готовим из овощей, которые отварены в состоянии альденте. Даже картофель, который там находится, является полезным источником калия. И даже свёкла, которая находится в состоянии альденте, не имеет избыточного количества сахара. То, что сегодня критикуется: свёкла — нет, морковь — нет, потому что высокий гликемический индекс в отварном состоянии, мягком. Но если мы готовим салат в состоянии альденте, то есть чуть-чуть не довариваем, он получается достаточно жестковатый, он является более полезным по сравнению с переваренными овощами», — пояснила врач.
Она напомнила, что в составе свёклы есть бетаин, который снижает уровень гомоцистеина, то есть улучшает состояние сердечно-сосудистой системы. Также свёкла обеспечивает ежедневный стул, что важно для человека, который мало двигается.
«Бетаин особенно важен для пожилой категории людей и для детей до пяти лет, у которых ещё несовершенна соляная кислота, вырабатывающаяся клетками желудка. Она усиливает возможность успокоения белковых продуктов. Ещё соляная кислота даёт хороший бактерицидный эффект по всему ходу желудочно-кишечного тракта», — добавила Мойсенко.
Горошек, который добавляют в винегрет, является источником белка, калия, магния, кальция, натрия, фосфора, а картофель в холодном состоянии — нужный пребиотик, обеспечивающий идеальную работу кишечника, отметила диетолог.

Ранее инфекционист Елена Мескина предупредила о том , что из-за некачественных роллов можно подхватить все виды кишечных инфекций, гнойничковые заболевания кожи, гепатит A, паразитов и даже ботулизм.

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Приём заявок на Международную Премию #МЫВМЕСТЕ продолжится до 23 июня
22 мая 2025, 14:55

Фото: t.me/myvmesteawards

В России продолжают принимать заявки на Международную Премию #МЫВМЕСТЕ. Её пятый сезон стартовал в апреле на форуме «Ключ на старт» Российского общества «Знание» и Госкорпорации «Роскосмос».
Цель вручения премии – поддержать общественно значимые инициативы по помощи людям и улучшению качества жизни в России и в мире. Заявки на участие в премии можно подать до 23 июня на сайте.
«Подмосковье активно участвует в премии #МЫВМЕСТЕ с момента её создания в 2021 году. За время существования проекта от региона поступило около 4 тыс. заявок, 32 из которых вышли в финал на федеральном уровне, а 13 стали призёрами. Участники – молодёжь, волонтёры, социально ориентированные некоммерческие организации, предприниматели и журналисты, деятельность которых направлена на помощь нуждающимся и развитие Подмосковья», – сказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Все подробности о номинациях премии можно узнать на сайте.

Награждение будет проходить с 2 по 5 декабря в Москве на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в Национальном центре «Россия».

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Глава Superjob Захаров: Курьеры получают в четыре раза больше рабочих
22 мая 2025, 14:24

Фото: iStock/Vershinin

У курьеров и официантов в России зарплаты в четыре раза больше, чем начинающих рабочих. Такие данные привёл глава сервиса по подбору сотрудников Superjob Алексей Захаров.
По его словам, на сегодняшний день на рынке существует большая проблема нехватки квалифицированных рабочих.

«В ближайшее время ситуация точно не изменится: демографическая яма выправится только к концу десятилетия, армия все еще продолжает расти, а людей, которых мы уже потеряли из-за ковида или СВО, не вернешь», — отметил Захаров в разговоре с «Газетой.Ru».

Он также добавил, что курьеры и официанты получают в четыре раза больше, чем рабочие на начальном этапе своей карьеры.

На сегодняшний день курьерам в России предлагают в среднем 107,3 тысяч в месяц, официантам — порядка 65 тысяч, а рабочим — 60 тысяч рублей.

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