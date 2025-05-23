В Сети появилось фото заброшенной в Лондоне могилы беглого олигарха Березовского

Фото: iStock/imagoDens
В социальных сетях распространилось фото заброшенной могилы российского бизнесмена Бориса Березовского, бежавшего в 2001 году из РФ в Великобританию и скончавшегося там через 12 лет.
На снимке видно, что захоронение заросло травой, а крест заметно потемнел из-за отсутствия ухода. Пользователи сети сразу обратили внимание на плачевное состояние места погребения.
Фото можно увидеть в Telegram-канале «Банкста».
Могила Березовского находится в Лондоне. Бизнесмен, владевший активами «Первого канала», «Сибнефти» и «Аэрофлота», был фигурантом нескольких уголовных дел в РФ. Его смерть в загородном доме под Лондоном случилось 23 марта 2013 года. Полиция пришла к выводу, что бизнесмен сам принял решение уйти из жизни.
Публикация фото в Сети вызвала дискуссии о судьбе наследия Березовского и отношении к его памяти.
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Фото можно увидеть в Telegram-канале «Банкста».
Могила Березовского находится в Лондоне. Бизнесмен, владевший активами «Первого канала», «Сибнефти» и «Аэрофлота», был фигурантом нескольких уголовных дел в РФ. Его смерть в загородном доме под Лондоном случилось 23 марта 2013 года. Полиция пришла к выводу, что бизнесмен сам принял решение уйти из жизни.
Публикация фото в Сети вызвала дискуссии о судьбе наследия Березовского и отношении к его памяти.
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Мария Моисеева