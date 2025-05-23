«Жена воздействовала»: Отец Александра Реввы высказался о получении сыном гражданства РФ и назвал его подкаблучником

Александр Ревва (Фото: Instagram* @arthurpirozhkov)
Отец Александра Реввы Владимир Николаевич назвал решение сына получить российское гражданство «глупостью» и обвинил его в отдалении от Донбасса. Он также выразил обиду за отсутствие контакта с шоуменом более десяти лет, виня в этом влияние жены юмориста.
Владимир Николаевич, проживающий в Донбассе, откуда родом его сын, пожаловался, что Александр давно не приезжал в родные края. Ревва не навещал Донецк с 2013 года, и общение отца с сыном прекратилось.
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Александр Ревва (Фото: Instagram* @arthurpirozhkov)
«Никаких контактов. Я же ему сказал: «Ты как предатель родины», после того случая, как с Меладзе. И он обиделся на меня. Последний раз мы в 2013 году виделись. Он приезжал, был у меня здесь, ночевал, но потом что-то изменилось», — рассказывал отец артиста в беседе с Telegram-каналом «Mash на Донбассе».По мнению отца, на поведение Александра могла повлиять супруга артиста Анжелика, которую он считает причиной нежелания Реввы возвращаться в Донбасс.
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«У него, правда, жена… Он подкаблучник, я думаю. Но, может, мне и кажется, не знаю, но они не хотели сюда приезжать, боялись», — добавил Владимир.Несмотря на обиды, Владимир готов принять сына, «каким бы он ни был», и надеется на встречу. При этом решение Реввы получить гражданство РФ его отец туманно назвал «глупостью человеческой».
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева