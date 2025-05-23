«Будет режим, организация»: Мама актера Глеба Калюжного поделилась мыслями по поводу ухода сына в армию

Глеб Калюжный (Фото: Instagram* @kalyzhnyy)
Мама актера Глеба Калюжного поделилась, что думает об уходе сына в армию. Наталья Калюжная военную службу важным этапом взросления для Глеба, который укрепит его дисциплину.
Мама 27-летнего актера, известного по сериалу «Трудные подростки», рассказала корреспонденту издания «Super.ru», что в их семье все мужчины проходили военную службу, и она видит в этом пользу для Глеба.
Наталья с теплотой описала свои близкие отношения с актером, подчеркнув, что Глеб — чуткий и внимательный сын, главная поддержка для нее последние 10 лет. Он помогал воспитывать младшую сестру, сделал для матери ремонт и не скупится на дорогие подарки.
Читайте также:
«Жена воздействовала»: Отец Александра Реввы высказался о получении сыном гражданства РФ и назвал его подкаблучником
«Звездная постройка изначально была»: Клинический психолог сообщила о диагнозе жены Петросяна и его причинах
Жена Игоря Николаева поразила радикальной сменой имиджа ради проекта — фото
«Он хорошо физически подготовлен. Глеб иногда любит проспать, а это будет режим, организация, он научится работать со временем», — пояснила она.
Глеб Калюжный (Фото: Instagram* @kalyzhnyy)
Наталья с теплотой описала свои близкие отношения с актером, подчеркнув, что Глеб — чуткий и внимательный сын, главная поддержка для нее последние 10 лет. Он помогал воспитывать младшую сестру, сделал для матери ремонт и не скупится на дорогие подарки.
«В подростковом возрасте, как у всех, они (отношения Натальи и Глеба) были сложные, но сейчас он очень чуткий. (...) У нас такие отношения, что можно просто обняться и ты понимаешь всё без слов», — счастливо призналась она.Ранее мама актера также рассказала о дальнейших творческих планах сына. Например, Глеб уже не сможет сняться в продолжении сериала «Вампиры средней полосы», где он исполнил одну из ключевых ролей.
Читайте также:
«Жена воздействовала»: Отец Александра Реввы высказался о получении сыном гражданства РФ и назвал его подкаблучником
«Звездная постройка изначально была»: Клинический психолог сообщила о диагнозе жены Петросяна и его причинах
Жена Игоря Николаева поразила радикальной сменой имиджа ради проекта — фото
*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева