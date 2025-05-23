«Будет режим, организация»: Мама актера Глеба Калюжного поделилась мыслями по поводу ухода сына в армию

Отец Александра Реввы Владимир Николаевич назвал решение сына получить российское гражданство «глупостью» и обвинил его в отдалении от Донбасса. Он также выразил обиду за отсутствие контакта с шоуменом более десяти лет, виня в этом влияние жены юмориста.