В Севастополе начали поиск опубликовавших видео работы ПВО

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В Севастополе начали поиск тех, кто выложил видео работы ПВО во время ночных атак, сообщил мэр города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Снимая повреждения объектов и выкладывая их в городских пабликах – вы тоже играете на руку врагу», – написал он.
Ранее Развожаев сообщил, что в результате атаки ВСУ погиб один человек. Четыре человека, включая ребенка, получили осколочные ранения.
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Александр Климов