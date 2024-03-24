Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Севастополе начали поиск опубликовавших видео работы ПВО

В Севастополе начали поиск опубликовавших видео работы ПВО

Развожаев: В Севастополе ищут выложивших видео работы ПВО
24 марта 2024, 04:01
Фото: iStock/Zeferli

Фото: iStock/Zeferli

В Севастополе начали поиск тех, кто выложил видео работы ПВО во время ночных атак, сообщил мэр города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Снимая повреждения объектов и выкладывая их в городских пабликах – вы тоже играете на руку врагу», – написал он.

Ранее Развожаев сообщил, что в результате атаки ВСУ погиб один человек. Четыре человека, включая ребенка, получили осколочные ранения.


По словам губернатора, ракетная атака на Севастополь стала наиболее массированной и масштабной за последнее время.

Читайте также:

Один человек погиб в результате ракетного обстрела Севастополя

В Севастополе ребенок получил ранения в результате воздушной атаки

В Севастополе объявили о воздушной тревоге
#севастополь
#крым
#губернатор
#видео
#пво
#ракетный удар
#всу
#украина
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бурдж-Халифа окрасилась цветами российского флага в связи с терактом в «Крокусе»
В ОАЭ Бурдж-Халифу окрасили в цвета флага России в связи с терактом в «Крокусе»
24 марта 2024, 03:02

Фото: iStock/typhoonski

Бурдж-Халифа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) окрашена в цвета российского флага в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщило информационное агентство WAM в социальной сети X.
На фасаде самой высокой в мире башни появились слова «Объединенные Арабские Эмираты поддерживают Россию» на арабском и английском языках. Кроме того, власти ОАЭ осветили трехцветными флагами такие достопримечательности страны, как штаб-квартира нефтегазовой компании ADNOC, отель Бурда Аль-Араб и Дубайская рамка.

В воскресенье, 24 марта, в России был объявлен общенациональный траур по жертвам терактов.

В знак солидарности с российским народом траур был объявлен также в Республике Сербской, Никарагуа и Абхазии. На посольствах Великобритании и Австралии в Москве были приспущены флаги.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

Читайте также:

МИД раскритиковал Киев за «пляску на костях»

Абхазия объявила 24 марта днем траура

В Кемеровской области объявили трёхдневный траур из-за теракта в «Крокусе»
#оаэ
#россия
#сербия
#великобритания
#флаг
#теракт
#крокус сити холл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ким Чен Ын выразил соболезнования народу России в связи с терактом
Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину и родным погибших в теракте в «Крокусе»
24 марта 2024, 02:05

Фото: сайт Кремля

Первый секретарь КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину, российскому народу и семьям погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В телеграмме северокорейского лидера также отмечается, что Пхеньян последовательно выступает против всех форм терроризма и что ничто не может оправдать чудовищный терроризм, угрожающий человеческой жизни. Президент Ким Чен Ын также пожелал, чтобы правительство и народ Российской Федерации как можно скорее преодолели последствия терактов, отмечается в ЦТАК.

Ранее МИД РФ раскритиковал Киев за «пляску на костях».

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

Читайте также:

Кадыров раскрыл цель врагов России после теракта в Красногорске

МИД раскритиковал Киев за «пляску на костях»

Бывший советник Пентагона отметил причастность ЦРУ к теракту в «Крокусе»
#кндр
#ким чен ын
#россия
#владимир путин
#теракт
#соболезнования
#крокус сити холл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Владельцы «Крокус Сити Холла» рассказали о судьбе ТЦ после теракта
Crocus Group: «Крокус Сити Холл» будет восстановлен
24 марта 2024, 01:44

Компания-владелец «Крокус Сити Холла» пообещала восстановить объект после теракта, сообщает РИА Новости.
«Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», – сообщается в заявлении Crocus Group.

Ранее владелец «Крокуса» прокомментировал теракта и его жертвы.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

Читайте также:

Оператор рассказал о тщательном планировании теракта в «Крокусе»

Работу по расчистке завалов в «Крокус Сити Холле» приостановили

Кадыров раскрыл цель врагов России после теракта в Красногорске
#крокус сити холл
#торговый центр
#теракт
#террористы
#московская область
#красногорск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Оператор рассказал о тщательном планировании теракта в «Крокусе»
Оператор Поморин: Теракт в «Крокусе» был тщательно организован
24 марта 2024, 01:29

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Оператор и преподаватель Института кино и телевидения Иван Поморин рассказал СоловьевLIVE, что террористы, устроившие теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», тщательно спланировали нападение так, что у людей не было возможности покинуть концертный зал.
«Люди очень хорошо представляли, в какой момент это должно произойти, чтобы зрители из зала не могли двинуться в сторону каких-то других запасных выходов и все ломились в сторону сцены», – заявил Поморин.

Оператор располагался за кулисами и планировал концерт группы «Пикник». О нападении ему сообщили коллеги, находившиеся в зале. Поморин велел им как можно быстрее покинуть зал и оставить съемочное оборудование.

Ранее сообщалось, что работы по разбору завалов в «Крокусе» приостановили до утра из-за темноты.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

Читайте также:

Работу по расчистке завалов в «Крокус Сити Холле» приостановили

«Это даже не охранники»: Владелец «Крокуса» – о теракте

Спасательные работы в зоне теракта в «Крокусе» завершены
#оператор
#крокус сити холл
#теракт
#терроризм
#террористы
#красногорск
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бастрыкин поручил наградить принявших участие в спасении граждан в «Крокусе»
Бастрыкин призвал найти и наградить участвовавших в спасении граждан в «Крокусе»
23 марта 2024, 23:57

Фото: сайт Кремля

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил найти людей, которые принимали участие в спасении мирных жителей во время теракта в красногорском «Крокусе», сообщается в Telegram-канале ведомства.
«При расследовании ... особое внимание уделять установлению личностей каждого, кто участвовал в оказании помощи и спасении граждан», – говорится в сообщении.

Поясняется, что это необходимо для рассмотрения вопроса о награждении ведомственными наградами.

Ранее Бастрыкин поручил наградить ведомственными наградами человека, который нейтрализовал одного из террористов. Мужчина напал на одного из нападавших и нейтрализовал его, чтобы защитить свою жену и других посетителей.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

Читайте также:

«Это даже не охранники»: Владелец «Крокуса» – о теракте

Светлаков поделился подробностями своего спасения из «Крокуса»

СК: Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, обезвредившего террориста
#теракт
#красногорск
#ск рф
#награда
#награды
#спасение
#московская область
#крокус сити холл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Донорская кровь для пострадавших в теракте поступит в больницы после проверки
23 марта 2024, 22:07

Фото: iStock/hxdbzxy

Донорская кровь, полученная 23 марта, поступит в больницы Москвы в ближайшие дни после проведения проверки. Об этом сообщила главный врач Центра крови имени О.К. Гаврилова Ольга Майорова.
Она подчеркнула, что в центре крови имеется оперативный запас компонентов крови, которым в течение прошлой ночи и в последующее время обеспечивались все больницы, где находятся пострадавшие при теракте.

Донорская кровь, которая была взята в субботу, пройдёт проверку, после чего будет доставлена в медучреждения.

Майорова выразила слова благодарности всем неравнодушным гражданам, которые отстояли в очереди и сдали кровь для помощи пострадавшим.

Читайте также:

Воробьёв поблагодарил доноров, сдающих кровь для пострадавших в «Крокусе»

Минздрав: более 2,7 тысяч доноров сдали кровь в Подмосковье

Депздрав Подмосковья: 140 человек пострадали при теракте в «Крокусе»
#донорская кровь
#больницы
#пострадавший
#теракт
#крокус сити холл
#помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв поблагодарил доноров, сдающих кровь для пострадавших в «Крокусе»
23 марта 2024, 21:24

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил слова благодарности донорам, которые сдают кровь для пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Глава региона поблагодарил неравнодушных граждан, которые стоят в очередях, чтобы помочь пострадавшим.

Также Воробьёв выразил слова благодарности медицинским работникам и спасателям. В настоящее время 104 специалиста МЧС России и 19 единиц техники продолжают работать на месте трагедии, разбирая завалы и ликвидируя оставшиеся очаги пожара.

Губернатор отметил, что сейчас затруднён доступ к стене в концертном зале, которую специалистам необходимо снести для продолжения поисковой операции.

Спасатели будут работать на месте происшествия ещё несколько суток. Ранее Воробьёв указывал на то, что спасатели работают в круглосуточном режиме.

Читайте также:

Подмосковье запустит алгоритм получения личных вещей из «Крокус Сити Холла»

Воробьёв сообщил, когда завершится основная часть поисковой операции в «Крокусе»

Воробьёв: Дети погибших в «Крокусе» родителей будут получать ежемесячные выплаты
#андрей воробьёв
#донорская кровь
#помощь
#пострадавший
#теракт
#крокус сити холл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье запустит алгоритм получения личных вещей из «Крокус Сити Холла»
23 марта 2024, 21:08

Фото: пресс-служба МО

Власти Подмосковья в воскресенье запустят алгоритм возврата оставленных в «Крокус Сити Холле» вещей, включая автомобили. Об этом в беседе с журналистами заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.


Глава региона подчеркнул, что большое количество автомобилей остаются на подземной и наземной парковке. Также в гардеробе концертного зала посетители могли оставить свои вещи.

Воробьёв анонсировал, что в воскресенье в 12:00 будет предложен алгоритм, благодаря которому с завтрашнего дня начнётся передача личного имущества хозяевам.

Губернатор добавил, что автомобили начнут передавать гражданам в 19:00.

Читайте также:

Воробьёв сообщил, когда завершится основная часть поисковой операции в «Крокусе»

Воробьёв: Дети погибших в «Крокусе» родителей будут получать ежемесячные выплаты

Москва и Подмосковье выплатят до трёх миллионов рублей пострадавшим в «Крокусе»
#подмосковье
#вещи
#имущество
#крокус сити холл
#теракт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минздрав: более 2,7 тысяч доноров сдали кровь в Подмосковье
23 марта 2024, 20:08

Фото: iStock/AnnaStills

Более 2,7 тысяч человек сдали донорскую кровь в Подмосковье. Об этом сообщает Минздрав региона.
Отмечается, что в субботу в центре крови Подмосковья была заготовлена почти тонна крови и её компонентов.

Большие очереди из желающих сдать кровь наблюдались и в Москве. Медики и волонтёры призывали граждан приходить в последующие дни, поскольку быстро удалось собрать необходимое количество крови.

Ранее сообщалось, что в результате теракта пострадали 140 человек, троих из которых уже выписали домой.

По последним данным Следственного комитета России при теракте погибли 115 человек. Поисковые работы в здании концертного зала продолжаются.

Читайте также:

Депздрав Подмосковья: 140 человек пострадали при теракте в «Крокусе»

Жителям Подмосковья начали приходить сообщения «террористического характера»

Победитель шоу «Голос» Рутгер Гарехт спас свою маму во время теракта в «Крокусе»
#минздрав мо
#донорская кровь
#подмосковье
#теракт
#крокус сити холл
#помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф