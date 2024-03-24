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Один человек погиб в результате ракетного обстрела Севастополя Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что жертвой налета стал 65-летний местный житель. Он погиб в результате попадания осколков ракеты в боковую стену его дома на Ялтинской улице. Четыре человека также получили ранения. Ракета, выпущенная на район Симферопольского шоссе, также попала в дом, но не взорвалась.
Глава города заявил, что это атака была одной из самых масштабных за последнее время.
Ранее сообщалось об осколочном ранении ребенка.
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Александр Климов