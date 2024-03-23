В Севастополе ребенок получил ранения в результате воздушной атаки

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В результате поражения нескольких воздушных целей средствами ПВО над Севастополем пострадал ребенок, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«По предварительным данным, сбито несколько воздушных целей. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксировано сообщение о том, что в районе ул. Щербака ребенок получил осколочное ранение», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в районе Индустриальной упали обломки, загорелся автомобиль.
Ранее губернатор Севастополя Развожаев объявил о воздушной тревоге.
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