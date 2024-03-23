В Севастополе ребенок получил ранения в результате воздушной атаки

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибла обладательница титула «Мисс Тверь-2001» Екатерина Новосёлова. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала бывший директор модельного агентства «Шарм» Ольга Даргевич, которая была организатором конкурса в 2001 году.