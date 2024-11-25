В Ленинском округе поздравили с Днём матери жён и матерей участников СВО

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.
Встречу с членами семей участников специальной военной операции провели в Ленинском городском округе, в ходе встречи с участницами обсудили решение важных для них вопросов и поздравили с Днём матери, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Вопросов много, в том числе серьезных, на уровне министерства обороны. Будем подключать к их решению военных юристов. Но много и бытовых, повседневных задач. Постараемся вместе с руководством муниципалитета решить их на местном уровне», — сказал инициатор встречи, депутат Мособлдумы Владимир Жук.Он подчеркнул, что все обращения были зафиксированы, и в ближайшее время их проработают. В завершении встречи супругам и матерям бойцов подарили сладкие подарки, цветы и открытки.
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