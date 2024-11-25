Третья мобильная часовня для военных отправилась из Ленинского округа

Фото: пресс-служба главы Ленинского г.о.
Администрация Ленинского городского округа в третий раз приняла участие в изготовлении и отправке на фронт в составе гуманитарного конвоя мобильной часовни на линии боевого соприкосновения из города Видное. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.
«От имени 91-й бригады Воздушно-десантных войск мы благодарим администрацию Ленинского городского округа за эту огромную помощь, за поддержку наших бойцов. И на фронте работают военные священники, которые поддерживают наших военнослужащих. Каждая такая мобильная часовня подобна целым эшелонам боеприпасов, а-то, может, и больше. Боеприпасы — это наши силы, а эти мобильные часовни — наши души. Огромное спасибо Синодальному отделу и священнослужителям, которые пришли проводить нас на линию боевых соприкосновений», — добавили военнослужащие 91-й бригады Воздушно-десантных войск.
Отмечается, что часовня прибудет в расположение 91-й бригады ВДВ Минобороны России в составе гуманитарного конвоя. Оттуда часовня, сделанная на основе прицепа, отправится в крестный ход по подразделениям, которые находятся в непосредственной близости к передовой.
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