Третья мобильная часовня для военных отправилась из Ленинского округа

Россия передала в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) ноту об использовании украинскими войсками иностранных боеприпасов 155-го калибра для обстрела Суджи в Курской области. Об этом заявил глава российской делегации на конференции в ОЗХО, замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский во время выступления на конференции стран-участниц Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) в Гааге.