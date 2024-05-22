«В шутку вытащил член»: Мужчины и женщины назвали привычки партнеров, разрушающие интим

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Эксперт по отношениям Трейси Кокс спросила у мужчин и женщин о моментах, когда они поняли, что их страсть к партнеру угасла. На основе опроса она составила перечень привычек, которые губят любовь. Выводы специалистки публикует издание Daily Mail.
Как утверждает Кокс, есть много способов физически оттолкнуть партнера: вредные привычки, плохая гигиена, смена внешности. Один из собеседников Кокс рассказал, как в один день партнерша начала с отвращением смотреть на его половой орган.
Другой опрошенный заявил, что перестал испытать теплые чувства к жене из-за её раздражительности. Супруга мужчины была красива и сексуальна, но после исполнения 40 лет все изменилось. Она набрала несколько килограммов, что сделало ее еще более привлекательной в глазах мужа, но стала носить мешковатую одежду.
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«Однажды, пока мы мыли посуду, я в шутку вытащил член. Выражение ее лица рассказало мне все. Она смотрела одновременно с ужасом и отвращением. После этого я уже не мог заниматься с ней сексом», — поделился мужчина.
Другой опрошенный заявил, что перестал испытать теплые чувства к жене из-за её раздражительности. Супруга мужчины была красива и сексуальна, но после исполнения 40 лет все изменилось. Она набрала несколько килограммов, что сделало ее еще более привлекательной в глазах мужа, но стала носить мешковатую одежду.
«Я все время говорю ей, какая она великолепная, но это ничего не меняет. Она коротко подстригла волосы и перестала пользоваться косметикой. Кроме того, набранный вес сделал ее нервной и раздражительной. Она сделала все, чтобы оттолкнуть меня от себя. Не помогают даже мои комплименты», — рассказал он.Еще один респондент рассказал, что ему стало неинтересно с партнершей, когда та перестала получать удовольствие от интима. Он пояснил, что во время секса, женщина не стонет и даже не пытается делать вид, что ей хорошо.
«Однажды она мастурбировала мне, а когда я взглянул в зеркало, увидел, что ее лицо перекошено», — поделился он.В свою очередь, женщины в основном жаловались на трудности в сексе, обиды на партнера и нежелание помогать в домашних делах. Она из женщин поделилась, что у её супруга либидо выше, чем у неё, однако пара всегда находила компромисс. Но со временем секс начал вызывать у женщины отвращение.
«Я не могу объяснить почему, но когда я смотрю на его пенис, хочу смеяться. Мысль о близости заставляет меня содрогаться. Мне 26 лет, этого не должно происходить, и это положит конец моему браку, если я не разберусь с проблемой», — призналась она.Еще одна участница опроса указала на привычки и поведение супруга. У нее мужа большой живот, который мешает надевать обувь. Помимо того, ее избранник постоянно носит одну и ту же футболку, ковыряет в носу, рыгает.
«Он думает, что это смешно и мило, но меня это раздражает. Он удивляется, почему я притворяюсь спящей, когда он приходит в спальню, но кто захочет интима с таким человеком?», — задалась вопросом женщина.Еще одна женщина добавила, что перестала любить мужа, поскольку он совершенно не помогает с хозяйством, несмотря на то что они оба работают. По его мнению, только женщина должна следить за бытом.
«Я выбиваюсь из сил, а он лежит на диване и смотрит телевизор. И мне хочется ударить его, когда он инициирует секс», — заключила она.Читайте также:
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Алина Юрчак