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В Швеции объявили о планах закрыть расследование по «Северным потокам»

06 февраля 2024, 15:01
Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Прокуратура Швеции намерена прекратить расследование диверсии на «Северных потоках», об этом стало известно Süddeutsche Zeitung.
«Шведские власти, по всей видимости, не смогли найти конкретного подозреваемого в своей стране», — написал обозреватель немецкой газеты.

По информации СМИ, о прекращении расследования будет объявлено в ближайшие дни.


Напомним, диверсия на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошла 26 сентября 2022 года. Взрывы произошли в экономических зонах Швеции и Дании. При этом, в момент подрыва прокачка газа по газопроводам не производилась.

При этом, «Северный поток», в результате, был восстановлен Россией, а вот «Северный поток — 2» так и не запущен.

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#северный поток
#швеция
#расследование
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Политолог Орлов потребовал кинотеатры указывать фактическое время начала фильма
06 февраля 2024, 15:26

Фото: istockphoto.com/LeMusique

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил обязать кинотеатры указывать фактическое время начала показа фильма.
Он пояснил, что сейчас многие посетители кинотеатров, оплачивая билет, вынуждены ждать начала сеанса до 30 минут из-за рекламы и трейлеров других фильмов. В итоге, люди тратят своё личное время, оплачивают лишние средства за парковку и т. д.

«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части регламентирования работы кинотеатров, а именно введения обязанности указывать на реализуемых билетах время фактического начала демонстрации киноленты», — приводит RT текст обращения Орлова на имя главы Минкультуры Ольги Любимовой.

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#билет
#кинотеатры
#люди
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Прилетевшему в США без паспорта россиянину огласили приговор
Прилетевшего в США без документов гражданина РФ Очигаву оштрафуют и депортируют
06 февраля 2024, 14:38

Фото: istock / Zhanna Danilova

Россиянина Сергея Очигаву, который прилетел в Лос-Анджелес из Копенгагена без документов, приговорили к 93 дням тюремного заключения. Об этом информирует Los Angeles Times.

Как сообщает прокуратура, что гражданин уже отбыл в ожидании решения по своему делу. Очигаву также обязали возместить авиакомпании 2174 долларов за «безбилетный» проезд. Сейчас россиянин ждет депортации, все это время он пробудет под надзором иммиграционной службы.

Напомним, инцидент произошел в ноябре прошлого года. Прибывший рейсом Scandinavian Airlines из Копенгагена в Лос-Анджеле пассажир прилетел без паспорта, визы и авиабилета. Причину этому он не смог объяснить. Мужчину задержали 4 ноября 2023 года на пункте паспортного контроля аэропорта Лос-Анджелеса, так как его не нашли в списках пассажиров ни в одном из прибывших международных рейсов.

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#проезд
#прокуратура
#пассажир
#инцидент
#визы
#авиакомпании
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«Современник» отменил спектакли по пьесе Улицкой
06 февраля 2024, 14:31

Фото: iStock/fergregory

Московский театр «Современник» отменил спектакли по пьесе Людмилы Улицкой. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
«У нас отменены спектакли "Потанцуем…" по пьесе Людмилы Улицкой, запланированные на 18 февраля и 23 марта», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы театра.

Напомним, что в конце января пранкеры Вован и Лексус, представившись главой офиса украинского президента Андреем Ермаком, позвонили писательнице. В разговоре с ними ничего не подозревающая женщина рассказала, что симпатизирует Владимиру Зеленскому и отправляет гонорары с продажи своих книг на Украину.

Ранее Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева сообщил Госдуме, что ещё в прошлом году Улицкая была лишена звания почётного профессора вуза.

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#женщина
#театр
#спектакль
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В Подмосковье за неделю эвакуировали более 3 тысяч машин
06 февраля 2024, 14:18

Фото: Фотобанк МО/Александр Кожохин

В Подмосковье за неделю эвакуировали более 3 тысяч машин
По данным Центра безопасности дорожного движения Подмосковья, число нарушителей выросло по сравнению с предыдущей неделей.

«Эвакуировано было 3 тысячи 156 автомобилей. Это на 309 машин больше, чем переместили неделей ранее», — отмечается в сообщении.
Топ-5 нарушителей возглавил городском округ Красногорск, откуда эвакуировали 369 автомобилей. На втором месте Мытищи — 275 автомобилей, на третьем — Химки (244 машины), на четвёртом Ленинский округ, откуда переместили 212 машин, а замыкает пятёрку округ Котельники с 205 эвакуированными автомобилями.

Узнать о местонахождении эвакуированной машины можно по телефону 7 (800) 444-58-34 или через сайт Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

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#эвакуация
#автомобили
#машины
#подмосковье
#московская область
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Умер актер из сериалов «Глухарь» и «Счастливы вместе» Александр Симонец
06 февраля 2024, 14:15

Фото: iStock/trofimich

Ушел из жизни актер Александр Симонец, который снимался в сериалах «Глухарь», «Счастливы вместе», «Моя прекрасная няня» и других. Ему был 61 год. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, Симонец умер в родном городе Благовещенск. По предварительным данным, причиной смерти актера стала сердечная недостаточность.

Он приобрел популярность благодаря своим ролям в сериалах «Глухарь», «Моя прекрасная няня», «Счастливы вместе», «Возвращение Мухтара» и другим.

4 февраля стало известно, что в Ижевске скончался заслуженный артист Удмуртии, актёр Государственного русского драматического театра Удмуртии Алексей Агапов. Смерть наступила всего через день после того, как артист отпраздновал свой 50-летний юбилей.

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#актёр
#смерть
#артист
#сериал
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В Кремле прокомментировали слухи о запрете VPN-сервисов в России
Песков заявил, что никаких решений о запрете VPN в РФ сейчас нет
06 февраля 2024, 13:56

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался на тему запрета VPN-сервисов. Представитель Кремля заявил, что сейчас не принимается и не обсуждается никаких решений по полному запрету VPN-сервисов на территории РФ. Об этом пишет ТАСС.

«Я могу только сказать, что сейчас никаких решений на этот счет нет. Вот из этого нужно исходить», — отметил Песков.
Напомним, с 1 марта в России запретят популяризацию VPN-сервисов.

С февраля 2020 года в стране запрещена работа средств обхода блокировок. При этом, каких-либо законодательных мер за использование таких сервисов для граждан не предусмотрено.

Ранее Песков заявил, что Евросоюз лепит из России образ врага для оправдания проблем в Европе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#дмитрий песков
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#рф
#сервис
#запрет
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Мурашко: Средняя продолжительность жизни в РФ достигла исторического максимума
06 февраля 2024, 13:43

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве. Выступая в павильоне Минздрава в рамках тематического Дня здоровья, он сообщил, что средняя продолжительность жизни в нашей стране достигла исторического максимума.
Глава ведомства отметил, что государство уделяет пристальное внимание национальным проектам «Демография» и «Здравоохранение». Во многом благодаря этому средняя продолжительность жизни в России по итогам 2023 года составила 73,4 года, а это больше, чем в допандемийный период, согласно информации, опубликованной на сайте Минздрава РФ. Кроме того, это наивысший показатель за всю историю современной России, подчеркнул министр.

В День здоровья посетители выставки могли ознакомиться с самыми последними достижениями медицинской науки, узнать много нового об отрасли здравоохранения и промышленности, нацеленной на обеспечение качественной медицинской помощи, а также сделать зарядку вместе с фигуристкой, призером Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой Европы Ириной Слуцкой.

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#государство
#рф
#россия
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В АКИТ заявили, что Wildberries решает проблему с самозаказами товаров
В АКИТ отреагировали на самозаказ товаров на Wildberries
06 февраля 2024, 13:34

Фото: IStock/Dina Damotseva

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) заявили, что не получали обращений от россиян о «самозаказах» на маркетплейсах. Об этом «Радио 1» рассказали в пресс-службе организации.
Напомним, в конце января 63-летней пенсионерке из Москвы пришлось купить товары с Wildberries на 30 тысяч рублей, которые она не заказывала. По её словам, маркетплейс самостоятельно оформил заказ, а в службе поддержки отменить доставку не могли в течение нескольких дней.
«К нам с подобными жалобами не обращались. И при аудитории покупателей в интернет-торговле в 70 миллионов человек такие случаи не носят массового характера», — рассказали в АКИТ.
По информации организации, с покупательницей уже связалась служба поддержки маркетплейса и запросила у неё дополнительную информацию, чтобы всё проверить информацию.
«Если подтвердится, что она действительно не заказывала товары из корзины (технологические возможности позволяют это проверить), всё разрешится в пользу покупателя, у компании есть на это отведенный законом срок», — добавили в пресс-службе.
В АКИТ добавили, что Wildberries в прошлом году ввела двухфакторную аутентификацию, чтобы минимизировать случайные заказы. Также компания тестирует функцию отмены заказа.
«Вопросы защиты от случайных заказов компании решают по-разному: где-то клиентам даётся время отменить заказ или дополнить его на этапе сборки, возможность отказаться остаётся, когда товар доставлен в пункт выдачи. Wildberries в прошлом году ввела двухфакторную аутентификацию, чтобы, минимизировать случайные заказы, например, от детей – такие случаи тоже были <…> Для профилактики защиты от мошеннических действий рекомендуем регулярно менять пароль доступа и не передавать данные к своим личным кабинетам третьим лицам. В целом, плата за возвратную логистику возможна, только если речь идёт о возврате качественного товара», — заключили в организации.
Отметим, редакция «Радио 1» направила официальный запрос в Wildberries. Однако компания не предоставила ответ.

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#товары
#покупка
#москва
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Подмосковных водителей предупредили о надвигающихся рекордных снегопадах
06 февраля 2024, 13:23

Фото: пресс-служба МТДИ МО

На столичный регион идёт циклон «Ольга». По прогнозам синоптиков, он принесёт в Москву и область обильные снегопады и метель, что может усложнить ситуацию на дорогах. Об этом предупредили в подмосковном Минстрансе.
«Из-за циклона в среду, 7 февраля, в столичном регионе выпадет около четверти месячной нормы осадков. Возможна метель, во время которой видимость на дорогах снизится до полукилометра. В таких условиях рекомендуется свести к минимуму поездки на личном транспорте», — говорится в сообщении министерства.
Если отказаться от поездки за рулём невозможно, следует вести себя на дороге максимально внимательно, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, не превышать скорость и избегать резких манёвров.

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