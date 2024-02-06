В Швеции объявили о планах закрыть расследование по «Северным потокам»

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Прокуратура Швеции намерена прекратить расследование диверсии на «Северных потоках», об этом стало известно Süddeutsche Zeitung.
«Шведские власти, по всей видимости, не смогли найти конкретного подозреваемого в своей стране», — написал обозреватель немецкой газеты.
По информации СМИ, о прекращении расследования будет объявлено в ближайшие дни.
При этом, «Северный поток», в результате, был восстановлен Россией, а вот «Северный поток — 2» так и не запущен.
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