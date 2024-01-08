В Польше скрывали информацию о подозреваемых в ЧП на «Северных потоках»

Фото: istockphoto/dzika_mrowka
Польские чиновники решили скрыть доказательства о передвижении по стране людей, которые подозревались в подрыве «Северных потоков».
Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылась на европейских следователей.
Сообщается, что следствие ранее уже приходило к выводу, что трубопроводы атаковали с территории Украины через Польшу.
Неспособность Варшавы к сотрудничеству не позволяет установить причастность польского правительства к этому.
WSJ сообщает, что несколько местных агентств безопасности не стали делиться со следствием кадрами подозреваемых с камер видеонаблюдения.
Также, к примеру, агентство внутренней безопасности Польши не отвечало на запросы или предоставляло противоречивую информацию.
Немецкие следователи ждали около двух месяцев, чтобы добиться встречи с коллегами из Польши. Таким образом у них сложилось впечатление, что поляки не хотят сотрудничать.
Ранее сообщалось, что Польша как минимум на ближайшее время сохранит запрет на ввоз украинского зерна, даже несмотря на возможные штрафные меры со стороны Евросоюза. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Чеслав Секерский в интервью польскому агентству PAP.
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«Польские чиновники не спешили предоставлять информацию и скрывали ключевые доказательства о передвижениях предполагаемых диверсантов по польской земле», —сказано в публикации.
Неспособность Варшавы к сотрудничеству не позволяет установить причастность польского правительства к этому.
WSJ сообщает, что несколько местных агентств безопасности не стали делиться со следствием кадрами подозреваемых с камер видеонаблюдения.
Также, к примеру, агентство внутренней безопасности Польши не отвечало на запросы или предоставляло противоречивую информацию.
Немецкие следователи ждали около двух месяцев, чтобы добиться встречи с коллегами из Польши. Таким образом у них сложилось впечатление, что поляки не хотят сотрудничать.
Ранее сообщалось, что Польша как минимум на ближайшее время сохранит запрет на ввоз украинского зерна, даже несмотря на возможные штрафные меры со стороны Евросоюза. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Чеслав Секерский в интервью польскому агентству PAP.
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Мария Фирсова