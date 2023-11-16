В Сибири обнаружили книгу XVI века, изданную первопечатником Фёдоровым

В Сибири нашли пятый, ранее неизвестный экземпляр Псалтиря с Часословцем, изданный в 1570 году русским первопечатником Иваном Фёдоровым. Об этом сообщили в Государственной публичной научно-технической библиотеке (ГПНТБ) Сибирского отделения РАН.