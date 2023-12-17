В Совете по развитию такси предложили способ решения проблемы нехватки водителей

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Общественный совет по развитию такси направил в Совет Федерации предложение, суть которого в том, чтобы на два года допустить мигрантов к работе таксистами. По мнению представителей агрегатора, это поможет решить проблему дефицита водителей.
В настоящее время в такси могут работать граждане Белоруссии, Киргизии и других стран, где русский язык признан одним из государственных. Жители других государств должны получать водительские удостоверения российского образца. Отмечается, что у властей пока нет чёткой позиции по вопросу, нужны ли мигранты в сфере такси.
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Александр Бойцов