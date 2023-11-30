В Совфеде назвали причину смерти сенатора Нижегородской области Лебедева

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Председатель Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил, что член Совета Федерации от Нижегородской области Владимир Лебедев умер от инфаркта. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Тимченко, Лебедев будет похоронен в Нижнем Новгороде 2 или 3 декабря.
Ранее глава региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале сообщил, что сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев скончался на 61-м году жизни. По словам Никитина, для всех, кто был хорошо знаком с Лебедевым, дружил с ним, это стало шоком и трагедией. Глава региона выразил соболезнования родным и близким Лебедева.
Владимир Лебедев занимал руководящие должности в Нижновэнерго, Лукойле, заместителем губернатора Нижегородской области. Он также находился под персональными санкциями Европейского союза, США, Великобритании и других государств. В 2014—2023 годах он занимал должность зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
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Ранее глава региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале сообщил, что сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев скончался на 61-м году жизни. По словам Никитина, для всех, кто был хорошо знаком с Лебедевым, дружил с ним, это стало шоком и трагедией. Глава региона выразил соболезнования родным и близким Лебедева.
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Екатерина Коршунова