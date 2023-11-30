Байден похвастался перед рабочими способностью «взорвать весь мир»

Фото: сайт Кремля
Президент США Джо Байден заявил о способности «взорвать весь мир» во время экскурсии по предприятию CS Wind в Колорадо. Об этом сообщает New York Post.
Напомним, это не первый случай неправильного поведения американского лидера. Во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди президент США Джо Байден разгневал американцев своей шуткой. В присутствии журналистов Байден пошутил о том, что продал государственные тайны США.
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