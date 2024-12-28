В Союзе охраны птиц назвали самых наблюдаемых пернатых Подмосковья

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Самыми наблюдаемыми птицами Подмосковья оказались кряквы, большие синицы и серые вороны, сообщили в пресс-службе Минэкологии и природопользования региона. Итоги первого этапа по наблюдению зимующих птиц «Российская зима 2024-2025» подвели в Союзе охраны птиц России, который стартовал 12 ноября, в Синичкин день.
Самыми активными оказались бёрдвотчеры Москвы и Подмосковья. Они лидируют во всех трёх номинациях проекта: по количеству наблюдателей (145), числу наблюдений (1856), и числу отмеченных видов (103).
Страницу проекта конкурса «Российская зима 2024-2025», посвящённую Москве и Подмосковью, можно найти по адресу.
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«Чаще всего участники проекта наблюдали крякв, больших синиц и серых ворон. В числе лидеров также – сизый голубь и лазоревка. Самыми редкими названы гуменник, морская чернеть, клуша, зимородок, вяхирь, трехпалый и сирийский дятлы, рогатый жаворонок, свиристель, кедровка, горихвостка-чернушка, славка-черноголовка, юрок и пуночка. Бёрдвотчеры замечали их лишь по одному разу», – отметили в ведомстве.
Страницу проекта конкурса «Российская зима 2024-2025», посвящённую Москве и Подмосковью, можно найти по адресу.
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Лора Луганская