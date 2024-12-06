На парковке в Подмосковье нашли раненого ястреба

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Ястреба-тетеревятника с перебитым крылом спасла женщина на парковке в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Женщина заметила, что птица сидит на парковке и не двигается. Она забрала ястреба и отвезла в ветеринарную клинику. Там выяснилось, что у птицы сломано крыло. Сейчас ястреба лечат, его состояние стабильно. После лечения птицу выпустят на волю», — говорится в сообщении.Благодаря квалифицированной помощи специалистов жизнью и здоровью пернатого пациента ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что в парке «Сестрорецкий» в Клину открыли бронзовую скульптуру местного кота Модеста, которого работники парка подобрали ещё котёнком работники парка ещё котёнком, и теперь стал местной знаменитостью.
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