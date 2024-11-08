Жителям Подмосковья рассказали, чем можно и чем нельзя подкармливать птиц зимой

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Птицы, остающиеся зимовать в Московской области, нуждаются в помощи человека, о том, чем можно подкармливать пернатых и как это правильно делать, рассказали в региональном Комитете лесного хозяйства.
«Для подкорма подходят несолёные семечки, орехи, несолёное сало, сливочное масло, подсушенные крошки белого хлеба, кусочки свежих фруктов и ягод и кусочки сухофруктов, сушеные ягоды рябины и боярышника, сырые зёрна пшеницы и ячменя, крупы сушеные дикие травы (конский щавель, репей)», — говорится в сообщении.Нельзя кормить птиц солёными продуктами — орешками, чипсами и пр., копчёным и жареным, чёрным хлебом и свежим белым хлебом, а также рисом, пшеном и гречкой.
Важно подсыпать корм в кормушку каждый день до конца зимы. Лучше всего делать это в одно и то же время.
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
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