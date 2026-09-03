В Союзе отцов Новосибирска призвали родителей проводить больше времени с детьми

03 сентября 2026, 14:45

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Родителям стоит делать акцент не только на учебу или спорт, но и уделять внимание интеллектуальному, творческому, духовному и нравственному воспитанию ребенка. Такое мнение выразил председатель Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров.





В разговоре с Om1 Новосибирск общественник отметил, что физическое развитие ребенка не должно быть в ущерб другим сторонам жизни. Он посоветовал не зацикливаться на выбранном спорте и стараться увеличивать кругозор школьников.





«Не стоит забывать и о том, что его нужно развивать творчески. В школе он, соответственно, развивается интеллектуально. Ну и о духовно-нравственной, патриотической составляющей тоже не стоит забывать», — сказал Майоров.