«Венера находится в Деве»: Астролог дала главные советы родителям на новый учебный год
Начало учебного года обещает быть активным, но таит в себе одну серьезную ловушку: чрезмерное увлечение оценками и стандартами может убить интерес к учебе уже к октябрю. Как избежать выгорания?
Астролог, психолог Ариана Рейн в беседе с «Радио 1» посоветовала родителям не превращать учебу в бесконечное соревнование за признание.
«На начало учебного года Венера находится в Деве — знаке своего падения. Венера связана с искусством, эстетикой, музыкой, творчеством, чувством красоты и способностью получать удовольствие от процесса. Дева же стремится все измерить, структурировать, исправить и привести к стандарту. Поэтому одна из сложностей года может звучать так: "Сделай правильно" вместо "Попробуй по-своему"», — сказала она.По словам собеседницы, это особенно важно для детей, занимающихся музыкой, живописью, дизайном, танцами и другими творческими направлениями.
«Главная рекомендация родителям: если ребенок нарисовал не так, сыграл не идеально или придумал решение, которое отличается от образца, не спешите исправлять. В этом году детям особенно важно оставить пространство для фантазии. Иначе можно получить технически правильный результат, но постепенно отбить желание творить», — отметила Рейн.
Она добавила, что 1 сентября Луна находится в Овне, и это создаст высокую динамику, инициативу и желание получить результат как можно скорее, поэтому сентябрь может начаться активно.
«Дети будут быстрее включаться в новые занятия, кружки, проекты, знакомства. Хорошо начинать спорт, осваивать новые навыки, пробовать новые форматы обучения. Но родителям я бы советовала не делать окончательных выводов по первым неделям сентября. Особенно важно учить ребенка не только быстро начинать, но и проходить этап, когда новизна закончилась, а результат еще не появился. Это, пожалуй, один из главных навыков первой половины учебного года», — посоветовала астролог.