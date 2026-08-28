«Венера находится в Деве»: Астролог дала главные советы родителям на новый учебный год

28 августа 2026, 14:02

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Начало учебного года обещает быть активным, но таит в себе одну серьезную ловушку: чрезмерное увлечение оценками и стандартами может убить интерес к учебе уже к октябрю. Как избежать выгорания?





Астролог, психолог Ариана Рейн в беседе с «Радио 1» посоветовала родителям не превращать учебу в бесконечное соревнование за признание.





«На начало учебного года Венера находится в Деве — знаке своего падения. Венера связана с искусством, эстетикой, музыкой, творчеством, чувством красоты и способностью получать удовольствие от процесса. Дева же стремится все измерить, структурировать, исправить и привести к стандарту. Поэтому одна из сложностей года может звучать так: "Сделай правильно" вместо "Попробуй по-своему"», — сказала она.

«Главная рекомендация родителям: если ребенок нарисовал не так, сыграл не идеально или придумал решение, которое отличается от образца, не спешите исправлять. В этом году детям особенно важно оставить пространство для фантазии. Иначе можно получить технически правильный результат, но постепенно отбить желание творить», — отметила Рейн.

«Дети будут быстрее включаться в новые занятия, кружки, проекты, знакомства. Хорошо начинать спорт, осваивать новые навыки, пробовать новые форматы обучения. Но родителям я бы советовала не делать окончательных выводов по первым неделям сентября. Особенно важно учить ребенка не только быстро начинать, но и проходить этап, когда новизна закончилась, а результат еще не появился. Это, пожалуй, один из главных навыков первой половины учебного года», — посоветовала астролог.