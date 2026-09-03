Актер Борис Дергачев назвал воспитание сына своим главным хобби
35-летний актер Борис Дергачев в интервью порталу Леди Mail рассказал о любимых занятиях в свободное от съемок время.
Артист признался, что его главным увлечением является воспитание сына. Он искренне любит проводить время с близкими, хотя это не всегда можно назвать расслаблением. Однако, когда у Бориса появляется возможность побыть вдвоем с супругой на протяжении пары дней, а затем вернуться к ребенку, это становится для него настоящим счастьем, поделился актер.
Дергачев также рассказал о том, как съемки влияют на возможность уделять время семье. По его словам, в любой момент кто-то из них с женой работает, а кто-то занимается воспитанием ребенка и домашними делами. Сейчас он занят на съемках, а его супруга заботится о сыне. Но они всегда готовы поменяться ролями, если ей нужно выйти на работу.
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