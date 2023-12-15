В СПбГУ раскрыли создателя виртуального двойника Путина

Фото: РИА Новости/Александр Казаков
Виртуального «двойника» Владимира Путина создал студент-отличник СПбГУ. Об этом в беседе с РИА Новости рассказало руководство университета.
Днём ранее, в ходе большой пресс-конференции, совмещённой с прямой линией, Путину задал вопрос человек, который с помощью нейросетей сгенерировал своё изображение в образе президента. Неизвестный был подписан как «студент СПбГУ». Он спросил Путина о наличии у него двойников. Президент в ответ отметил, что это его первая копия.
В университете выяснили, что это был студент преуспевающий студент, обучающийся на факультете цифровых технологий и искусственного интеллекта.
В вузе добавили, что не участвовали в подготовке вопроса для главы государства.
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В университете выяснили, что это был студент преуспевающий студент, обучающийся на факультете цифровых технологий и искусственного интеллекта.
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Анастасия Чинкова