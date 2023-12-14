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Президенту России Владимиру Путину задал вопрос его «нейродвойник».
«Вы похожи на меня и говорите моим голосом. Но похожим на меня может быть только один человек. Это я. Двойников у меня нет, кстати», - так Путин ответил на вопрос студента СПбГУ из Питера, который использовал образ президента РФ.По мнению президента, невозможно остановить развитие искусственного интеллекта.
«Искусственный интеллект, надо ли его бояться? Но предотвратить развитие интеллекта, который начинает чувствовать запахи, иметь когнитивные способности, невозможно. А значит, нужно возглавить", — сказал он. "Когда поняли, что ядерное оружие — угроза, начали договариваться. Так же будет и с искусственным интеллектом. Думать об этом стоит уже сегодня», уточник глава РФ.
Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.
В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.
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Татьяна Лаврова