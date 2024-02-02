В список иноагентов попали шесть физических лиц, включая депутата Картавина*

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Шесть физических лиц, включая новосибирского депутата Антона Картавина*, пополнили реестр иностранных агентов, об этом сообщается на официальном сайте Минюста РФ.
«Второго февраля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А. В. Картавин*, С. А. Козловский*, О. П. Орлов*, Н. П. Соколов*, С. Н. Степанов*, а также М. Ю. Чимаров*», — говорится в сообщении ведомства.
В частности, по информации Министерства юстиции, депутат от города Новосибирска Антон Картавин* распространял заведомо ложную информацию о решениях, принимаемых российской властью, а также принимал участие в создании материалов для лиц, признанных иностранными агентами.
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Евгения Парфентьева