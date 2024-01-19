Минюст РФ вновь дополнил реестр иноагентов

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Министерство юстиции России дополнило реестр иностранных агентов. Список новых лиц размещён на сайте ведомства.
Так, отмечается, что иноагентом признали социолога Григория Юдина*, который выступал против проведения спецоперации на Украине, а также распространял ложную информацию о деятельности российской армии.
Также под ограничения попала журналистка Лола Тагаева*, которая является издателем проекта, включённого в список иностранных агентов.
Кроме того, в обновлённый реестр попали политики Евгения Чирикова* и Владислав Живица*, блогер Владислав Олейник*.
Помимо этого ограничения были наложены на лекторий «Живое слово»* и «Комитет ингушской независимости»*.
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*решением Минюста РФ признаны иногентами
**признано Росфинмониторингом экстремистской организацией и запрещено на территории РФ
Также под ограничения попала журналистка Лола Тагаева*, которая является издателем проекта, включённого в список иностранных агентов.
Помимо этого ограничения были наложены на лекторий «Живое слово»* и «Комитет ингушской независимости»*.
Читайте также:
Писателя Бориса Акунина* внести в реестр иноагентов
В Сети появился текст решения Верховного суда о ЛГБТ-движении**
Юрист Соловьёв предложил дополнительные меры с должниками-иноагентами
*решением Минюста РФ признаны иногентами
**признано Росфинмониторингом экстремистской организацией и запрещено на территории РФ
Анастасия Чинкова