В среду утром загруженность подмосковных дорог составляет 4 балла

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Утром 31 января загруженность дорог Московской области оценивается в 4 балла. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В среду утром на дорогах региона зафиксировано свыше 671 тысячи автомобилей.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».
Стоит отметить, что движение автомобилей также затруднено на а Варшавском, Ленинградском, Носовихинском, Новорижском, Каширском, Можайском, Пятницком и Щёлковском шоссе.
Также в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напоминают водителям о соблюдении скоростного режима и не совершать резких манёвров.
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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».
Также в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напоминают водителям о соблюдении скоростного режима и не совершать резких манёвров.
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Мира Полтева