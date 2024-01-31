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В среду утром загруженность подмосковных дорог составляет 4 балла

31 января 2024, 09:29
Фото: istockphoto /Nataliya Rodina

Фото: istockphoto /Nataliya Rodina

Утром 31 января загруженность дорог Московской области оценивается в 4 балла. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В среду утром на дорогах региона зафиксировано свыше 671 тысячи автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».


Стоит отметить, что движение автомобилей также затруднено на а Варшавском, Ленинградском, Носовихинском, Новорижском, Каширском, Можайском, Пятницком и Щёлковском шоссе.

​Также в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напоминают водителям о соблюдении скоростного режима и не совершать резких манёвров.

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В парках Подмосковья за неделю побывали 1,2 млн человек
31 января 2024, 09:37

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Около 1,2 млн посещений зафиксировано в парках и лесопарках Московской области за период с 22 по 28 января, что на 391 тысячу больше, чем за аналогичное время прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Минблагоустройства региона.
«Парки на прошлой неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Подмосковья», — отметил глава министерства Михаил Хайкин.
В муниципалитетах с населением больше 200 тысяч человек больше всего посетителей за минувшую неделю принял балашихинский парк «Пехорка»: там побывали 45 тысяч человек. На втором месте парк имени Толстого в Химках — 28 тысяч посетителей, на третьем — одинцовский парк имени Лазутиной с 26 тысячами посетителей. Третье и четвёртое место заняли парк Мира в Мытищах и парк «Космос» в Сергиевом Посаде с 21 и 10 тысячами посетителей соответственно.

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#подмосковье
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Социологи назвали общие отличия богатейших россиян
Эксперты ВШЭ выяснили, что общего у миллиардеров России
31 января 2024, 08:46

Фото: istock / Velishchuk

Эксперты Высшей школы экономики проанализировали самых богатых бизнесменов в России и составили типичный портрет представителя данного класса. Исследования основаны на информации списков Forbes за период с 2004 по 2021 год. Об этом сообщает РБК.
Аналитики выяснили, что большая часть сверхбогатых россиян являются бизнесменами с высшим образованием, полученным в Москве и Санкт-Петербурге. Они владельцы финансовых компаний, организаций топливно-энергетического комплекса или промышленности.

За последние десять лет порядка 90% бизнесменов, которые входят в список Forbes, уже присутствовали в нем раньше. Отмечается, что возраст участников данной группы растет. К примеру, в 2011 году средний возраст составлял 50 лет, то к 2021 году он достиг 58 лет.

По данным рейтингов Forbes за 2023 год, в доходах сверхбогатых людей заметка неравенство: среди 110 долларовых миллиардеров только 14 человек владеют состоянием более 10 миллиардов долларов, а у половины оно составляет меньше 2,5 миллиарда.

За последние годы в списки миллиардеров попадают чаще женщины. Так, в 2011 году в рейтинге находилась только одна женщина, а к 2021 году женщин-миллиардеров уже семь. Практически в половине случаев их состояние является результатом самостоятельного построения бизнеса.

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Мужчина предложил партнерше секс-эксперимент и столкнулся с осуждением
Metro: Мужчина предложил партнерше купить секс-игрушку и столкнулся с осуждением
31 января 2024, 08:29

Фото: istock / stefanamer

Мужчина по имени Даррен пожаловался на форуме Reddit, что после просьбы партнерши об эксперименте в постели он столкнулся с ее осуждением. Об этом пишет газета Metro.

Как утверждает Даррен, они с девушкой стали реже заниматься сексом по сравнению с началом отношений. Мужчина воспринял это нормально и предложил свой партнера поэкспериментировать с секс-игрушками. Сначала они приобрели женский вибростимулятор, и устройство ей понравилось.

«Она так быстро достигла оргазма. Я подумал, что мы на правильном пути», — вспомнил мужчина.
Но когда речь зашла про игрушки для него, например мастурбаторе-фонарике, это расстроило девушку. Она спросила, неужели ее вагина недостаточно хороша. Даррен, конечно, заверил ее в обратном, отметив, что игрушки это может быть весело. В результате игрушку мужчине не купили и после интереса к такой покупке он начал чувствовать стыд и неловкость.ю

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#отношения
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Шойгу раскритиковал руководство «Уралтрансмаша» за срыв сроков гособоронзаказа
31 января 2024, 08:02

Фото: сайт Кремля

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочего визита в Екатеринбург посетил предприятия военно-промышленного комплекса. Он выразил неудовольствие главному конструктору Уральского завода транспортного машиностроения («Уралтрансмаш») по поводу затягивания сроков изготовления новой партии самоходных комплексов.
Предприятие специализируется на производстве и ремонте самоходных артиллерийских систем 2С19 «Мста-С», 2С3 «Акация», 2С4 «Тюльпан», 2С5 «Гиацинт», а также новой установки 2С35 «Коалиция СВ», напоминает пресс-служба оборонного ведомства РФ. Именно промедление с вводом в эксплуатацию последней из названных моделей самоходки и вызвало недовольство главы Минобороны.

«Кончайте дурака валять, ребята. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас так все спокойненько, так сказать, хорошо», — сказал Шойгу руководству завода.

Глава российского оборонного ведомства после завершения проверки выполнения предприятием государственного оборонного заказа также напомнил, что увеличение объёмов производства самоходных артиллерийских установок (САУ) является поручением президента РФ Владимира Путина.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявлял, что САУ 2С35 «Коалиция СВ» способна кардинально изменить обстановку в зоне специальной военной операции в пользу России. Эта боевая машина обладает высочайшей скорострельностью, а также крупным калибром и дальнобойностью, отметил эксперт.

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ИИ-компании обяжут отчитываться перед государством
AP: власти США обяжут ИИ-компании рассказывать о безопасности технологий
31 января 2024, 06:33

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Американские компании, занимающиеся исследованием искусственного интеллекта (ИИ), будут обязаны предоставлять отчеты перед властями США, согласно информации от Associated Press (AP).
По сообщениям журналистов, администрация президента Джо Байдена намерена требовать от IT-компаний предоставления результатов испытаний на безопасность своих ИИ. Разработчики ИИ будут представлять отчеты Министерству торговли США.

Специальный советник Белого дома по вопросам ИИ Бен Бьюкенен отметил, что компании должны доказать безопасность своих систем перед тем, как представить их широкой публике. Единая система оценки безопасности будет разработана Национальным институтом стандартов и технологий.

«Мы осознаем, что ИИ обладает преобразующим воздействием и огромным потенциалом», — сказал Бьюкенен. Он также отметил, что правительство увеличивает число экспертов по ИИ в федеральных ведомствах.
В конце ноября президент России Владимир Путин выразил важность искусственного интеллекта для человечества. Путин отметил, что ИИ не заменит ключевых специалистов, но будет эффективным помощником.

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Старшеклассников научат оказывать помощь при обстрелах
Старшеклассникам предложили провести медкурс по помощи попавшим под обстрелы
31 января 2024, 06:24

Фото: iStock/Sasiistock

В российских школах предлагают внедрить курсы по оказанию первой медицинской помощи с акцентом на практические навыки, передает РИА Новости.
Это предложение поступило от Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ), которая направила соответствующие обращения главам Минпросвещения, Совфеда и комитета Госдумы по охране здоровья.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, около 70% людей, сталкивающихся с травмами, теряют жизнь из-за недостатка первой помощи. Эксперты подчеркивают, что правильные медицинские действия в первые пять минут могут повысить шансы на выживание более чем на 50%.

В условиях Специальной военной операции в Украине данная инициатива становится особенно актуальной. Эксперты указывают, что 92% смертей связаны с отсутствием первой помощи после получения ранений. В связи с постоянными обстрелами ряда регионов России, в том числе с гибелью мирных граждан и детей, эксперты призывают сделать умение предоставлять первую медицинскую помощь одним из основных навыков.

В документе подчеркивается важность разработки комплекса мер на государственном уровне для обеспечения граждан России знаниями, необходимыми для поддержки жизненно важных функций пострадавших в экстренных ситуациях.

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Стало известно, сколько Путин заработал за шесть лет
ЦИК России опубликовал декларацию о доходах президента Путина за шесть лет
31 января 2024, 06:13

Фото: сайт Кремля

Кандидат в президенты России Владимир Путин предоставил отчет о своих доходах за последние шесть лет. Согласно опубликованной на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) декларации, за период с 2017 по 2022 год он заработал свыше 67,5 миллиона рублей. В документе указаны различные источники доходов, включая зарплату, военную пенсию, банковские вклады и ценные бумаги, а также продажу имущества.
По декларации, у президента открыты 10 счетов в банках на общую сумму 54,4 миллиона рублей, а также 230 акций ПАО «Банк „Санкт-Петербург“». Кроме того, ему предоставлены в бессрочное пользование квартира площадью 153,7 квадратных метра и парковочное место в гаражном кооперативе в Санкт-Петербурге.

Собственностью президента также являются квартира площадью 77 квадратных метров и гараж площадью 18 квадратных метров в Санкт-Петербурге. Кроме того, у него имеются три автомобиля — ГАЗ М21 1960 года выпуска, ГАЗ М21 1965 года выпуска, «Нива» 2009 года выпуска, и автоприцеп «Скиф» 1987 года выпуска.

Выборы президента в России запланированы на трехдневный период с 15 по 17 марта. Владимир Путин объявил о своем участии 8 декабря, и, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, у него остается ограниченное количество времени на предвыборные мероприятия, учитывая загруженный график действующего главы государства.

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В Раде рассказали об унижении Кулебы Венгрией
Дубинский: Венгрия унизила главу МИД Украины Кулебу на встрече в Ужгороде
31 января 2024, 05:57

Фото: istock / rarrarorro

В ходе встречи с украинской делегацией в Ужгороде, Венгрия унизила главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, утверждает депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
По словам Дубинского, лидер венгерской крайне правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи высказал заявление о возможном присоединении Закарпатья к Венгрии в случае поражения Киева в конфликте с Россией. Депутат трактует это не как «марионеточное поведение», а как «конкретную оплеуху» перед визитом главы МИД Венгрии Сийярто.

Дубинский подчеркивает, что это действие венгерских политиков может быть тестом на прочность для Украины, чтобы определить, будет ли вызван посол Венгрии в МИД для разъяснений. Также он видит в этом демонстрацию сильной позиции Венгрии, которая, по его мнению, не отменит визит министра иностранных дел даже после столь наглой выходки.

Дубинский также расценивает это как намек на сохранение вето Будапешта в вопросе о помощи Украине на саммите ЕС 1 февраля. Кроме того, он рассматривает это как «личный плевок» в сторону Кулебы, направленный на «обнуление его авторитета» в ответ на намеки о пророссийской позиции премьера Венгрии Виктора Орбана.

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Актера из «Глухаря» Канахина будут судить за госизмену
31 января 2024, 05:39

Фото: iStock/Sinenkiy

Бывшего российского актера Кирилла Канахина, который покинул Россию после начала специальной военной операции и присоединился к борьбе на стороне Украины, будут судить заочно по обвинениям в государственной измене, терроризме и ряде других преступлений, пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу 2-го Западного окружного военного суда в Москве.
Судебное разбирательство в отношении бывшего актера Кирилла Канахина началось 30 января в 10 утра. Отмечается, что дело будет рассматриваться судьей индивидуально.

Уголовное дело против Канахина было инициировано в марте 2023 года, после чего 21 марта объявлен федеральный и международный розыск.

Родившийся 9 апреля 1982 года, Кирилл Канахин окончил актерский факультет Театрального училища имени Щепкина в 2003 году и присоединился к труппе Театра Луны под руководством Сергея Проханова. Сыграв в сериалах, таких как «Глухарь» и «Участковый», а также исполнив роль полицейского в «Чужих крыльях», он в основном исполнял второстепенные роли.

Покинув Россию, Канахин принял участие в военных действиях против российских войск в херсонском направлении, а также в нападении на Брянскую область и граничные территории Белгородской области. Его матери пришлось столкнуться с шоком, узнав об участии сына в нападениях, и она подтвердила, что он уехал жить на Украину, выражая недоумение и отчуждение от его участия в боевых действиях против своего собственного народа.

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