В США арестованный россиянин Марченко признал вину в контрабанде микроэлектроники

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Гражданин России Максим Марченко, проживающий в Гонконге, признал свою вину по делу обвинения в незаконном приобретении американской микроэлектроники двойного и военного назначения для российских клиентов, сообщается в Министерстве юстиции США, передает РБК.
По словам прокурора Южного округа Нью-Йорка Дэмиэна Уильямса и помощника генерального прокурора Мэтью Олсена, Марченко признал свою вину в обмывании денег и контрабанде микроэлектроники из США.
Как отмечает Олсен, подсудимый признался в сговоре, преследовавшем цель контрабанды технологий в Россию через сеть подставных компаний. В общей сложности ему грозит до 30 лет лишения свободы. Окончательный приговор будет вынесен 6 июня этого года.
Напоминаем, что Максим Марченко был арестован 19 сентября по обвинению в причастности к обходу антироссийских санкций.
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Как отмечает Олсен, подсудимый признался в сговоре, преследовавшем цель контрабанды технологий в Россию через сеть подставных компаний. В общей сложности ему грозит до 30 лет лишения свободы. Окончательный приговор будет вынесен 6 июня этого года.
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Александр Климов