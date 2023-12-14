Суд на Украине продлил арест мужчине, пытавшемуся угнать российский военный самолёт

Фото: iStock/Zolnierek
Суд на Украине вновь продлил арест бывшего военного ВСУ Романа Червинского, который летом 2022 года пытался угнать российский военный самолёт. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».
Отмечается, что в конце апреля этого года Червинского задержали по обвинению в госизмене и превышении служебных полномочий. С этого момента суд несколько раз продлевал срок ареста.
Издание сообщает, что суд продлил меру пресечения Червинскому, который будет находится в месте лишения свободы без права на залог до 10 февраля.
20 апреля Служба безопасности Украины заявляла, что ВС РФ осуществили ракетный удар по аэродрому Канатова в связи с неудачной попыткой угона российского военного самолёта, которую пытались совершить самовольно действовавшие военные.
Читайте также:
Российского уклониста осудили за дезертирство и кражу
ВС РФ уничтожили авиацией и артиллерией два склада ВСУ, сообщили в Минобороны
Российские «Грады» ночью уничтожили позиции ВСУ под Красным Лиманом
Издание сообщает, что суд продлил меру пресечения Червинскому, который будет находится в месте лишения свободы без права на залог до 10 февраля.
Читайте также:
Российского уклониста осудили за дезертирство и кражу
ВС РФ уничтожили авиацией и артиллерией два склада ВСУ, сообщили в Минобороны
Российские «Грады» ночью уничтожили позиции ВСУ под Красным Лиманом
Анастасия Чинкова