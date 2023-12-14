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Суд на Украине продлил арест мужчине, пытавшемуся угнать российский военный самолёт

Суд на Украине продлил арест экс-военному, пытавшемуся угнать самолёт ВКС РФ
14 декабря 2023, 11:02
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Суд на Украине вновь продлил арест бывшего военного ВСУ Романа Червинского, который летом 2022 года пытался угнать российский военный самолёт. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».
Отмечается, что в конце апреля этого года Червинского задержали по обвинению в госизмене и превышении служебных полномочий. С этого момента суд несколько раз продлевал срок ареста.

Издание сообщает, что суд продлил меру пресечения Червинскому, который будет находится в месте лишения свободы без права на залог до 10 февраля.


20 апреля Служба безопасности Украины заявляла, что ВС РФ осуществили ракетный удар по аэродрому Канатова в связи с неудачной попыткой угона российского военного самолёта, которую пытались совершить самовольно действовавшие военные.

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Двухлетнего ребенка насмерть придавило рухнувшим телевизором
Mash на Мойке: В Ленобласти телевизор насмерть задавил двухлетнюю девочку
14 декабря 2023, 09:56

Фото: istock / eranicle

В Приозерске (Ленинградская область) телевизор упал на двухлетнюю девочку. Ребенок скончался до приезда скорой помощи.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке. 

Трагедия произошла в квартире на улице Калинина. Малышка играла со своим трехлетним братом. В процессе они задели тяжелый телевизор, который придавил ребенка. Прибывшие медики смогли только констатировать смерть. 

Сообщается, что семья полная и благополучная. Матери деток всего 23 года. 

Ранее сообщалось, что трёхмесячного малыша с инфарктом спасли в НИКИ детства. У ребенка обнаружили  редкий порок сердца: аномальное отхождение левой коронарной артерии от легочного ствола. Сейчас ребенок восстанавливается после операции. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#семья
#медики
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Умер один из основателей цветного телевидения в СССР Шендерович
14 декабря 2023, 09:15

Фото: istock / jorgeantonio

Утром 14 декабря в Москве умер один из создателей цветного телевидения СССР Абрам Шендерович. Эту печальную новость сообщил его куратор, адвокат Константин Андреев в телеграм-канале.

Шендеровичу рано утром вызвали скорую помощь, но приехавшие врачи констатировали смерть. 

В свое время Абрам Мовшевич отвечал за телевидение в кабинете председателя Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева. В 1960 году он выпустил несколько книг, среди которых «Усилители сигналов звукового сопровождения в телевизионном приемнике: научно-популярное издание» и «Передача сигналов цветного телевидения по линиям связи».

Ранее сообщалось, что генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский умер на 71-м году жизни. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Российского уклониста осудили за дезертирство и кражу
На Сахалине военного приговорили к 13 годам колонии за дезертирство и кражу
14 декабря 2023, 08:14

Фото: istock / gorodenkoff

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к лишению свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Мужчина признан виновным в краже и дезертирстве в период мобилизации. Об этом сообщил ТАСС.

По информации следствия, фигурант уклонился от военной службы во время мобилизации осенью 2022 года. В октябре 2023 году мужчина покинул территорию воинской части в Южно-Сахалинске и трудоустроился в Ногликском районе на севере Сахалина. Но, в начале осени он решил заменить паспорт. Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя.

Отмечается, что за дезертирство он был приговорен к 12 годам, но в сентябре он также был осужден за кражу. Поэтому окончательным наказанием стал срок лишения свободы на срок 13 лет.

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#суд
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#сотрудники
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В ЛНР сотрудники МЧС спасли лебедей, вмёрзших в лед
14 декабря 2023, 06:28

Фото: iStock/Radoslaw Kozik

Сотрудники МЧС России в ЛНР спали лебедей, вмёрзших в лёд. Об этом ведомство сообщило 14 декабря в своём Телеграм-канале.
Речь идёт о пруде Больничный в городе Ровеньки. Причина, по которой лебеди с наступлением холодов не улетели в более теплый регион, неизвестна. С наступлением заморозков птицы, находящиеся в воде, вмёрзли в лёд.

На помощь лебедям пришли спасатели. На пруд прибыла десятая пожарно-спасательная часть регионального отделения МЧС. Сотрудник экстренной службы разрубили лёд, после чего добрались до птиц на резиновой лодке и освободили их из ледяного плена.

В настоящее время лебеди находятся в безопасности.

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ФСБ заподозрила депутата на Камчатке в мошенничестве с бюджетными средствами
14 декабря 2023, 06:14

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ РФ по Камчатскому краю выявила факт крупного мошенничества с бюджетными средствами, совершенный депутатом думы Быстринского района. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Выявлен факт хищения порядка одного миллиона рублей бюджетных средств Быстринского муниципального района. По подозрению в совершении преступления задержан бывший директор МУП «Бытсервис», депутат думы Быстринского муниципального района», — проинформировали в ФСБ.

Депутата подозревают в том, что в ходе исполнения договора подряда по прокладке наружного трубопровода холодного водоснабжения в селе Эссо в 2022 году он искусственно завысил объём выполненных работ, а также использовал материалы, которые не были предусмотрены локально-сметным расчётом и проектной документацией.

Депутат дал указание внести в исполнительные документы недостоверные сведения о стоимости работ, за счёт чего МУП «Бытсервис» получил завышенную оплату по договору подряда. 

В СУ СК по Камчатскому краю в настоящее время заведено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

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В Екатеринбурге в подземном паркинге сгорел Range Rover
E1: В Екатеринбурге в подземном паркинге сгорел Range Rover
14 декабря 2023, 05:44

Фото: iStock/yagmradam

В Екатеринбурге загорелся автомобиль марки Range Rover в подземном паркинге на улице Куйбышева. Об этом пишет E1.RU.
По словам очевидцев, водитель сжёг свою машину сам.

По информации издания, на место происшествия прибыли двадцать спасателей, а также несколько машин спецтехники. Отмечается, что возгорание удалось потушить быстро, жителей не эвакуировали.

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#автомобилисты
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Под Наро-Фоминском сбит второй беспилотник, сообщил Собянин
14 декабря 2023, 05:34

Фото: РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Подмосковье сбит ещё один беспилотник. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
«Выявлена и пресечена силами ПВО ещё одна попытка пролёта беспилотника к Москве (в Наро-Фоминском городском округе)», — говорится в публикации.

Предварительно, пострадавших и разрушений после падения обломков БПЛА нет, добавил Собянин.

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#пво
#сергей собянин
#подмосковье
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Cобянин: В районе Наро-Фоминска силы ПВО сбили беспилотник
14 декабря 2023, 03:54

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Силы ПВО в ночь на 14 декабря сбили БПЛА в Наро-Фоминском городском округе. По словам мэра столицы Сергея Собянина, беспилотник направлялся к Москве. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
«Сегодня ночью силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отражена атака БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — говорится в публикации.

Отмечается, что предыдущую попытку атаки на Москву ВС Украины предпринимали 29 ноября, когда российскими силами ПВО беспилотник противника был сбит над Подольском.

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#бпла
#происшествия
#атака
#рф
#пво
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В центре Санкт-Петербурга ликвидировали открытое горение на складе — МЧС
14 декабря 2023, 03:37

Фото: Фотобанк Московской области

В центре Санкт-Петербурга произошёл пожар в складском помещении, в настоящее время открытое горение ликвидировано. Об этом МЧС России сообщает в Телеграм-канале.
«В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение», — говорится в публикации.

Отмечается, что возгорание произошло на Садовой улице в Центральном районе города.

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#мчс
#возгорание
#пожар
#санкт-петербург
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