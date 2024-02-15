Посол России в Оттаве Степанов назвал арест в Канаде самолёта Ан-124 пиратством

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Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил, что арест российского самолёта Ан-124 в Канаде является пиратством. Об этом пишет РИА Новости.
«Как бы это ни называло правительство Канады, нет никакой ошибки: незаконный арест российского Ан-124 в Торонто — это угон, кража и пиратство», — цитирует агентство слова собеседника.
Степанов также рассказал о дальнейших действиях МИДа РФ в связи со сложившейся ситуацией. По словам дипломата, Москва намерена добиться возвращения российского воздушного судна.
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Диана Аванесян