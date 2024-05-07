В США начали новое расследование в отношении Boeing

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Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США начало новое расследование в отношении американской аэрокосмической корпорации Boeing. Об этом информирует Wall Street Journal.
Уточняется, что решение было принято после того, как выяснилось, что сотрудники компании могли пропустить ряд проверок самолетов Boeing 787 Dreamliner. Их также заподозрили в подделке документов.
В прошлом месяце корпорация уведомила FAA о том, что, возможно, не закончила необходимые проверки некоторых воздушных суден Boeing 787 Dreamliner.
Ранее сообщалось, что в США внезапно умер еще один источник утечек о нарушениях при производстве самолетов Boeing. Примечательно, что 45-летний Джошуа Дин жил в штате Канзас, вел здоровый образ жизни и не жаловался на болезни.
Напомним, громкие расследования начались на фоне инцидента с самолетом Alaska Airlines, у которого из-за незатянутых болтов оторвалась дверь в воздухе.
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В прошлом месяце корпорация уведомила FAA о том, что, возможно, не закончила необходимые проверки некоторых воздушных суден Boeing 787 Dreamliner.
Ранее сообщалось, что в США внезапно умер еще один источник утечек о нарушениях при производстве самолетов Boeing. Примечательно, что 45-летний Джошуа Дин жил в штате Канзас, вел здоровый образ жизни и не жаловался на болезни.
Напомним, громкие расследования начались на фоне инцидента с самолетом Alaska Airlines, у которого из-за незатянутых болтов оторвалась дверь в воздухе.
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Екатерина Коршунова