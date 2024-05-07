В США пообещали вознаграждение за информацию о Дмитрии Хорошёве по делу LockBit

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США объявили о награде в размере 10 миллионов долларов для сведения о россиянине Дмитрии Хорошеве, которого Минюст США обвинил в создании и руководстве хакерской группировки LockBit. Об этом сообщает ведомство.
Напомним, что Хорошева обвиняют в том, что он создал группировку хакеров-вымогалей в сентябре 2019 года. Она атаковала свыше 2,5 тысяч жертв в 120 государствах, получив за свои действия как минимум 500 миллионов долларов в качестве выкупа.
Госдеп США объявил о награде в 100 миллионов долларов. Её получат те, кто обнародует информацию о молодом человеке, которая позволит задержать его.
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Анастасия Чинкова