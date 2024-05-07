Британия ввела санкции против лидера хакерской группировки LockBit Хорошева

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Великобритания и Австралия присоединились к санкциям США в отношении одного из лидеров хакерской группировки LockBit гражданина России Дмитрия Хорошева. Об этом сообщается в заявлении британского МИД.
Отмечается, что LockBit в прошлом году была причастна к четверти кибератак с целью вымогательства, которые затронули несколько тысяч физических и юридических лиц по всему миру, включая Великобританию.
Введённые санкции предполагают запрет на въезд на территорию страны и заморозку активов Хорошева в случае обнаружения таковых.
Ранее МИД Франции вызвал посла России Алексея Мешкова из-за обвинения Москвы в дестабилизации европейских государств путём совершения кибератак и гибридных действий.
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Введённые санкции предполагают запрет на въезд на территорию страны и заморозку активов Хорошева в случае обнаружения таковых.
Ранее МИД Франции вызвал посла России Алексея Мешкова из-за обвинения Москвы в дестабилизации европейских государств путём совершения кибератак и гибридных действий.
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Анастасия Чинкова