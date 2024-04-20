В США посадили в тюрьму бизнесмена Анслана за обход антироссийских санкций

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Глава американской компании Metalhouse LLC Джон Кэн Анслан и его деловой партнер были приговорены в США к тюремному заключению за содействие обходу антироссийских санкций. Об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции США.
Отмечается, что Ансалана приговорили к шести годам тюрьмы, а его партнера к 21 месяцу заключения. Компания, которой Анслан руководил, занимается торговлей сталью.
При этом утверждается, что бизнесмен сотрудничал со следствием, а также пообещал вернуть сумму, полученную в результате незаконной деятельности.
Ранее сообщалось, что Бельгия и Чехия предлагают ввести новый режим санкций ЕС против РФ «за вредоносную деятельность» из-за якобы вмешательства в европейские институты.
Напомним, в четверг, 18 апреля, Вашингтон расширил меры экспортного контроля в отношении России, Белоруссии и Ирана. Также санкции были введены в отношении 16 физических и двух юридических лиц.
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При этом утверждается, что бизнесмен сотрудничал со следствием, а также пообещал вернуть сумму, полученную в результате незаконной деятельности.
Ранее сообщалось, что Бельгия и Чехия предлагают ввести новый режим санкций ЕС против РФ «за вредоносную деятельность» из-за якобы вмешательства в европейские институты.
Напомним, в четверг, 18 апреля, Вашингтон расширил меры экспортного контроля в отношении России, Белоруссии и Ирана. Также санкции были введены в отношении 16 физических и двух юридических лиц.
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Екатерина Коршунова