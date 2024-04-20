Посольство России в ФРГ заявило об эрозии послевоенного примирения в Германии

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В посольстве РФ в Германии назвали эрозией процесса послевоенного примирения уведомления ФРГ о нежелательности участия российских официальных представителей в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников концлагерей. Об этом говорится в заявлении диппредставительства.
Напомним, российское дипломатическое представительство в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных лиц из России в мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников фашистских концлагерей, включая Бухенвальд, Заксенхаузен и Равенсбрюк.
В дипломатическом представительстве отметили, что данные обращения не повлияют на планы российской стороны в связи с 79-й годовщиной Великой Победы. Сотрудники посольства намерены «почтить память советских солдат-освободителей и помянуть жертв нацистских концлагерей» при любых условиях, добавили в ведомстве.
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала эту ситуацию. Она подчеркнула, что Москва расценивает этот очередной провокационный выпад как шаг Германии, направленный на дальнейшую политизацию в антироссийском разрезе хода и итогов Второй мировой войны.
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