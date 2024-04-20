Байден: США самостоятельно произвели первые 90 килограммов обогащенного урана

Фото: iStock/Yury Karamanenko
Американский президент Джо Байден заявил, что США произвели первые 90 килограммов обогащенного урана. Слова Байдена приводит пресс-служба Белого дома.
По словам американского лидера, предприятие работает над тем, чтобы до конца года довести уже произведенный объем до тонны. Байден подчеркнул, что этого объема «достаточно, чтобы обеспечить энергией сто тысяч домов в Штатах».
Он отметил, что производство обогащенного урана поможет Вашингтону сократить зависимость от импорта нефти.
Ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля из России. Стоит отметить, что запрет не распространяется на металлы, которые были добыли до 13 апреля текущего года.
Читайте также:
США запретили импорт алюминия, меди и никеля из РФ
G7: Россия может закончить конфликт на Украине уже сегодня
Посольство России в ФРГ заявило об эрозии послевоенного примирения в Германии
Екатерина Коршунова