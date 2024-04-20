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Байден: США самостоятельно произвели первые 90 килограммов обогащенного урана

20 апреля 2024, 08:15
Фото: iStock/Yury Karamanenko

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Американский президент Джо Байден заявил, что США произвели первые 90 килограммов обогащенного урана. Слова Байдена приводит пресс-служба Белого дома.

По словам американского лидера, предприятие работает над тем, чтобы до конца года довести уже произведенный объем до тонны. Байден подчеркнул, что этого объема «достаточно, чтобы обеспечить энергией сто тысяч домов в Штатах».

Он отметил, что производство обогащенного урана поможет Вашингтону сократить зависимость от импорта нефти.



Ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля из России. Стоит отметить, что запрет не распространяется на металлы, которые были добыли до 13 апреля текущего года.

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#байден
«Наилучшее из возможного»: В США согласовывают проект о помощи Украине
Законопроект о помощи Украине прошел процедурное голосование в США
20 апреля 2024, 08:08

Фото: iStock/rarrarorro

Палата представителей США утвердила включение в повестку дня голосование по законопроектам о помощи Украине и другим союзникам Штатов, об этом сообщил спикер палаты Майк Джонсон.
«Это не идеальный законопроект, не тот, который мы бы написали, контролируй республиканцы палату представителей, сенат и Белый дом. Это наилучший продукт из возможных в текущих обстоятельствах», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Джонсон.

Окончательное голосование по проекту должно состояться 20 апреля, после чего он поступит на рассмотрение в американский сенат.

Напомним, ранее Соединённые Штаты выступила главным донором военной и финансовой помощи Киеву, однако, с начала этого года поддержка прекратилась. Как пишут западные эксперты, без помощи союзников силы ВСУ закончатся совсем скоро.

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Посольство России в ФРГ заявило об эрозии послевоенного примирения в Германии
20 апреля 2024, 07:35

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В посольстве РФ в Германии назвали эрозией процесса послевоенного примирения уведомления ФРГ о нежелательности участия российских официальных представителей в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников концлагерей. Об этом говорится в заявлении диппредставительства.

Напомним, российское дипломатическое представительство в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных лиц из России в мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников фашистских концлагерей, включая Бухенвальд, Заксенхаузен и Равенсбрюк.

В дипломатическом представительстве отметили, что данные обращения не повлияют на планы российской стороны в связи с 79-й годовщиной Великой Победы. Сотрудники посольства намерены «почтить память советских солдат-освободителей и помянуть жертв нацистских концлагерей» при любых условиях, добавили в ведомстве.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала эту ситуацию. Она подчеркнула, что Москва расценивает этот очередной провокационный выпад как шаг Германии, направленный на дальнейшую политизацию в антироссийском разрезе хода и итогов Второй мировой войны.

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В Эквадоре объявили ЧС национального масштаба
Expresso: в Эквадоре объявлена ЧС национального масштаба
20 апреля 2024, 06:23

Фото: iStock/Photoboyko

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил двухмесячное чрезвычайное положение в стране в связи с энергетическим кризисом, передает газета Expreso.
Целью введения чрезвычайного положения является обеспечение бесперебойного «общественного электроэнергетического обслуживания», как говорится в указе эквадорского лидера. Указ также предусматривает мобилизацию правоохранительных и военных сил для обеспечения безопасности важнейших объектов энергетической инфраструктуры.

Ранее глава Министерства иностранных дел Эквадора Габриэла Соммерфельд объяснила, почему бывший вице-президент Хорхе Гласа был задержан в посольстве Мексики в Кито. По ее словам, решение о рейде на здание посольства было принято из-за риска побега политика.

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#чс
#президент
#энергетика
#указ
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«Забудьте о возвращении Крыма»: В США резко высказались о планах Украины
Конгрессмен Госар призвал Украину забыть о Крыме
20 апреля 2024, 04:50

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Член Палаты представителей США Пол Госар жестко отреагировал на действия Украины в отношении Крыма. Он призвал Киев забыть о возвращении полуострова. Заседание комитета по процедурным вопросам транслировал телеканал C-SPAN.
Конгрессмен подчеркнул, что Вашингтон должен приостановить финансовую помощь республике до тех пор, пока президент США Джо Байден не начнет мирные переговоры.

По мнению депутата Госара, конфликт на Украине протекает не лучшим образом и привел к гибели большого количества граждан, особенно молодежи.

«Хватит! Когда я спрашиваю Украину, что для них победа, то в ответ слышу о возврате всех территорий и Крыма. Ребята, Крым никогда туда не вернется», – высказался республиканец.

Госар отметил, что большинство жителей полуострова выступают за воссоединение с Россией. По его словам, заявления о возвращении региона в состав Украины непродуманны.

Ранее депутат Михаил Шеремет заявил, что попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) напасть на Крым являются частью западного сценария.

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#украина
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#крым
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КНДР испытала новую зенитную ракету
КНДР запустила новую зенитную ракету
20 апреля 2024, 03:39

Фото: iStock/Alexyz3d

КНДР 19 апреля провела испытательный пуск нового типа зенитной ракеты «Пельти-1-2», передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В тот же день в районе Желтого моря был произведен испытательный запуск сверхкрупной боеголовки стратегической крылатой ракеты «Хвасаль-1Ра-3». Оба испытания прошли успешно, поставленные цели были достигнуты.

20 марта КНДР успешно испытала запуск гиперзвуковой ракеты. Северокорейские инженеры провели наземные испытания сопла твердотопливного реактивного двигателя, который будет установлен на многоступенчатой ракете средне-дальнего радиуса действия.

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#оружие
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На Западе раскрыли причину задержки помощи Украине
Guardian: Международный фонд помощи Киеву потрачен наполовину из-за бюрократии
20 апреля 2024, 02:46

Фото: iStock/Andrii Atanov

Международный фонд помощи Украине, созданный по инициативе Великобритании, потратил менее половины выделенных ему 900 миллионов фунтов стерлингов (1,1 миллиарда долларов США). Как сообщает The Guardian, задержка в работе фонда связана с бюрократическими процедурами.
По данным издания, только 404 миллиона фунтов стерлингов из общей суммы были переведены или выделены для конкретных выплат, необходимых Киеву.

Остальные средства еще не потрачены, поскольку Министерству обороны Великобритании предстоит оценить каждую из многочисленных оборонных компаний, подавших заявки на участие в тендере.

Из-за бюрократических сложностей контракты на некоторые виды вооружений уже подписаны, но они не будут переданы Украине до весны 2025 года, отмечает газета.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал оказать помощь Украине, пока не стало «слишком поздно».

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#украина
#помощь
#поддержка
#финансирование
#сша
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США тайно разместили ракеты против ядерных объектов Ирана
DM: США тайно разместили ракеты для уничтожения ядерных объектов Ирана
20 апреля 2024, 02:46

Фото: iStock/Elen11

Военно-воздушные силы (ВВС) Соединённых Штатов Америки тайно развернули ракеты, способные повредить и вывести из строя электронику иранских ядерных объектов, сообщает Daily Mail.
Утверждается, что ракеты не причинят вреда гражданскому населению. По данным издания, имеется ввиду CHAMP (Counter-Electronics High Power Microwave Advanced Missile Project) – микроволновые ракеты, способные уничтожить электронное оборудование цели.

Ранее генерал-майор армии США в отставке Марк Маккарли заявил, что удар Израиля по Ирану, вероятно, был задуман как ответный и предупреждающий сигнал. По его словам, нападение на Иран было тщательно спланировано военным кабинетом Израиля.

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#иран
#израиль
#ракета
#ядерное оружие
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В ООН высказались о гибели военкора Еремина
Офис генсека ООН: За убийством военкора Еремина последует расследование
20 апреля 2024, 02:27

Фото: iStock/DedMityay

Заместитель постоянного представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Фархан Хак прокомментировал гибель военного корреспондента газеты «Известия» Семена Еремина в зоне специальной военной операции (СВО). Хак заявил РИА Новости, что ООН выступает против убийства журналистов.
«Мы против убийств всех журналистов и считаем, что должны быть полностью расследованы», — подчеркнул Хак.

Военный корреспондент газеты «Известия» Семен Еремин погиб в результате удара FVP-дрона ВСУ в зоне проведения СВО. Еремин работал в зоне СВО с момента начала СВО в феврале 2022 года. За свои заслуги он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

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В США объяснили массовое бегство украинцев от мобилизации

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#украина
#сми
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#всу
#дрон
#беспилотник
#бпла
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В США объяснили массовое бегство украинцев от мобилизации
Украинцы массово бегут от мобилизации и сдаются в плен – правозащитник Барака
20 апреля 2024, 01:37

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинцы осознали, что их используют как пушечное мясо в чужой игре геополитических интересов Соединенных Штатов, заявил американский правозащитник Аджаму Балака в социальной сети X.
В результате, по его словам, люди стали массово бежать от мобилизации, а прибыв на фронт, сдаваться в плен.

19 апреля глава харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев заявил, что жители Харькова и его пригородов не могут выйти свои дома из-за страха перед мобилизацией. Они также пытаются покинуть город при первой возможности, добавил он.

Ранее корреспондент Washington Post сообщил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали, что не в состоянии провести мобилизацию, чтобы изменить ситуацию на линии фронта. По их словам, бойцы также понимают, что Израиль и Украина неравноценны для Соединенных Штатов и их союзников.

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