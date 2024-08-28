В США пройдет первое слушание по иску Google к российским СМИ

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В окружном суде Сан-Хосе 28 августа состоится первое слушание по иску компании Google к телеканалам RT, «Спас» и «Царьград». Об этом информируют «Ведомости».
Отмечается, что компания требует ввести анти-исковые запреты из-за решения российских инстанций о разблокировке YouTube-каналов данных средств массовой информации. Google подала иск 20 августа текущего года.
Партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян пояснил, что компания через суд намерена запретить иностранным организациям в дальнейшем предъявлять претензии Google за пределами Соединенных Штатов и Британии.
Уточняется, что российские СМИ уже обращались в суды различных государств с целью признания своих решений против Google за рубежом. В настоящее время решение американской судебной инстанции остается неизвестным.
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Партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян пояснил, что компания через суд намерена запретить иностранным организациям в дальнейшем предъявлять претензии Google за пределами Соединенных Штатов и Британии.
Уточняется, что российские СМИ уже обращались в суды различных государств с целью признания своих решений против Google за рубежом. В настоящее время решение американской судебной инстанции остается неизвестным.
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Екатерина Коршунова