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Суд снова оставил без движения иск создательницы Wildberries Бакальчук о разводе

26 августа 2024, 21:46
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Савеловский суд Москвы снова оставил без движения иск основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с мужем Владиславом. Об этом со ссылкой на суд сообщает РИА Новости.
«Судом вынесено определение о продлении оставления без движения», — заявили в суде.
Отмечается, что подобное определение могли вынести по просьбе одной из сторон дать больше времени для устранения препятствий к принятию иска.



В предыдущий раз иск о разводе оставили без движения 1 августа. Причина такого решения суда не разглашалась. В конце июля суд сообщил о том, что Бакальчук подала иск о расторжении брака с супругом Владиславом. Отмечалось, что предметом этого иска стали требования, вытекающие из семейных правоотношений.

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Иск Бакальчук о расторжении брака оставили без движения
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#развод
Общественник Максимов заявил о неизбежности электросамокатов
26 августа 2024, 21:07

Фото: iStock/bortnikau

Председатель Комиссии Общественной Палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Андрей Максимов заявил, что от электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности избавиться невозможно.
«Средства индивидуальной мобильности на наших тротуарах и дорогах останутся. Остановить их появление и движение невозможно. 100-150 лет назад, когда только появлялись автомобили, они вызывали множество вопросов и протестов. Но со временем правила были выработаны, а понимание того, как двигаться на новых транспортных средствах, появилось. Такой же путь мы пройдем и с самокатами, и с электросамокатами, и другими средствами индивидуальной мобильности», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Максимов.

Он добавил, что запретить СИМ нельзя, поскольку они удобны для многих. Кроме того, спикер выразил уверенность, что за такой техникой будущее.

Ранее депутат Госдумы Александр Спиридонов предлагал ужесточить наказание суток за оставление водителем средства индивидуальной мобильности или велосипедистом места ДТП.

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#дороги
#электросамокат
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Четвертый энергоблок Курской АЭС вывели в планово-предупредительный ремонт
26 августа 2024, 20:48

Фото: istockphoto/Wlad74

Четвертый энергоблок Курской АЭС вывели в планово-предупредительный ремонт с частичной модернизацией. Об этом сообщила пресс-служба атомной станции в своем телеграм-канале. Особенно отмечается, что эта процедура — плановая и ежегодная, которую проводят на всех энергоблоках АЭС в России.
«Это ежегодная плановая процедура, проводимая на энергоблоках всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования для гарантированной безопасной выработки электроэнергии», — указано в публикации АЭС.
Отмечается, что сейчас на Курской атомной станции работает только третий энергоблок, первый и второй — остановлены навсегда и находятся «в режиме эксплуатации без генерации» из-за вышедшего срока работы.
«Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — также добавили в пресс-службе станции.
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#курская аэс
#курская область
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Психолог Наумова назвала неожиданный мотиватор для учёбы ребёнка
Психолог Наумова рекомендовала мотивировать ребёнка учится личными успехами
26 августа 2024, 20:39

Фото: iStock/Massonstock

Психолог Наталья Наумова заявила, что мотивировать ребёнка к хорошей учёбе могут личные успехи его родителей.
«Мотивировать стоит через успех, через возможности. Когда у ребёнка что-то получается, у него есть желание этим заниматься. Когда учёба становится недоступной, мотивация падает, и потребностей нет. Если не получается в учебе, нужно приободрить ребенка с помощью хобби. Это важно для самооценки школьника», — отметила в беседе с NEWS.ru Наумова.

Ранее Наталья Наумова заявляла, что оценки не всегда полностью зависят от ребёнка. Поэтому за неудовлетворительные оценки в школе ребёнка стоит не ругать, а поддерживать.

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#психолог
#мотивация
#школа
#учёба
#дети
#родители
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Автоблогер Булкин назвал основную проблему электромобилей в России
26 августа 2024, 20:05

Фото: iStock/Blue Planet Studio

Автоблогер Александр Булкин заявил, что основная проблема электромобилей в России – неспособность таких машин преодолевать большие расстояния и совершать дальние поездки.
«Если вам нужно поехать из Питера в Псковскую область — это невозможно сделать на электрическом транспорте, так как нет зарядных станций. Машина теряет свой функционал. Поездка из столицы в Петербург на электрокаре также может принести неприятные сюрпризы. По пути есть возможность зарядиться, но количество часов в дороге увеличится с 6 до 8-10», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Булкин.

Также он отметил сложности и с обслуживанием таких авто.

Ранее заместитель главного редактора журнала «За рулем», автоэксперт Игорь Моржаретто объяснял плохую развитость электротранспорта в России большими расстояниями и недостатком зарядный станций.

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Перечислены основные проблемы развития электромобилей в России
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#право
#машина
#электромобили
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Прокуратура Парижа: Дурову предъявлены обвинения в совершении 12 преступлений
26 августа 2024, 19:29

Фото: istockphoto/undefined undefined

Сооснователю и генеральному директору мессенджера Telegram Павлу Дурову предъявлены обвинения в совершении 12 преступлений. Дело против него во Франции было открыто 8 июля 2024 года.
Об этом сообщила парижская прокуратура. В ведомстве также добавили, что Дуров может остаться под стражей до 28 августа. Сейчас его допрашивают в рамках расследования против неназванного лица в связи с подозрением в многочисленных преступлениях. Также российскому предпринимателю и программисту вменяют отказ от сотрудничества по поводу совершаемых с помощью Telegram финансовых махинаций и киберпреступлений.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что решение о задержании Павла Дурова не связано с политическими мотивами. В офисе Генерального секретаря ООН сообщили, что внимательно следят за ситуацией вокруг ареста Дурова в Париже.

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#макрон
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Павел Дуров бросил беременную модель Диану Бако и ушел к Вавиловой за полгода до ареста
SHOT: Юлия Вавилова увела Павла Дурова у беременной модели 18+ Дианы Бако
26 августа 2024, 18:57

Фото: istockphoto/Natalia Kuzina

Криптоинвесторша Юлия Вавилова, которую видели с Павлом Дуровым перед его задержанием в Париже, увела основателя Telegram у венгерской модели 18+ Дианы Бако, на тот момент беременной. Об этом со ссылкой на бывшую Дурова сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным издания, Диана долгое время встречалась с Павлом в Дубае, а после в ее круг общения напросилась Юлия, с которой у нее завязались дружеские отношения.

Отмечается, что в апреле все изменилось — Диана забеременела и через какое-то время рассталась с Павлом, чем сразу воспользовалась Юлия. Она заявляет, что у нее отобрали «Майбах», на котором она ездила, и отдали новой пассии Дурова.

На вопрос от кого она беременна, Диана ответила, что «все и так понятно».

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#telegram
#блогер
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Завершён масштабный капремонт очистных сооружений в Рузе
26 августа 2024, 18:56

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В рамках капитального ремонта на очистных сооружениях в городском округе Руза завершены строительно-монтажные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Эти сооружения улучшат качество коммунальных услуг водоотведения и экологическую обстановку в округе для более 12 тыс. жителей. Сейчас они работают в полном объёме, обеспечивая коммунальной услугой всех потребителей муниципалитета. Теперь это современнейшие сооружения. Нет ни неприятного запаха, ни вредных выделений», – сказал вице-губернатор – министр энергетики Подмосковья Евгений Хромушин.
Сейчас специалисты проводят опытную эксплуатацию системы, тестируя очистку сточных вод. Процедура приёмки модернизированного объекта должна начаться до 30 августа.

Новые очистные сооружения рассчитаны на обработку 10 тыс. кубометров сточных вод в сутки.

Капремонт провели в рамках нацпроекта «Экология». Финансирование работ из регионального и муниципального бюджетов превысило 380 млн рублей.

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#минжкх мо
#капремонт
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Дипломат Нгуен Тьи Там объяснил растущий интерес к Вьетнаму
26 августа 2024, 18:46

Фото: iStock/galitskaya

Вьетнамский дипломат Нгуен Тьи Там заявил о растущем интересе всего мира к Вьетнаму в том числе из-за одной из0 самых мощных экономик Тихоокеанского региона.
«В Тихоокеанском регионе Вьетнам выступает как лидер. По экономической мощности, инвестициям, по населению Вьетнам становится одним из ведущих рынков. У нас из года в год стабильный прирост ВВП. Америка приехала сюда, чтобы догнать Россию по уровню отношений с Вьетнамом», — поделился в беседе с Pravda.Ru спикер.

А директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил общий рост интереса граждан к Востоку и его культуре.

«Восток – не только для меня. Восток, так же, как и Запад, важен для всех нас. Мы живём в России, это страна одновременно и восточная, и западная. И все эти разговоры о том, что сегодня все чаще смотрят на Восток, верны лишь для некоторой части нашего общества, которая вдруг вспомнила, что есть Восток», — прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Пиотровский.

Ранее министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон заявил, что Ханой рассматривает Вашингтон как «стратегического партнера» и поддерживает его сотрудничество с другими странами региона.

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#культура
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Огородница из Волоколамска намерена побить рекорд по выращиванию гигантских тыкв
26 августа 2024, 18:26

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

Дачница из Волоколамского городского округа Елена Шурахова планирует на следующий год вырастить тыкву ещё больших размеров, чем её нынешний овощ-рекордсмен. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Гигантскую тыкву Елена вырастила на своём огороде. Уже сейчас она весит более 400 кг, но погода позволяет ей расти и дальше. К осени вес овоща станет гораздо больше.

Идея вырастить огромную тыкву родилась у огородницы ещё зимой. Тогда Елена прочитала о гигантских бахчевых в интернете. Для этого она купила два семечка, из которых получилось четыре ростка. Один из них и стал в итоге рекордсменом.
«Никто из знакомых такого никогда не видел, впрочем, как и мы сами. Наша тыква стала местной достопримечательностью. Особенно урожай радует детей. Они так и норовят забраться на тыкву и скатиться с неё, как с горки», – рассказала Шарахова.
Помимо этого, огородница вырастила пару больших арбузов. Каждый из них весит по 50 кг.

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