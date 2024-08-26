Суд снова оставил без движения иск создательницы Wildberries Бакальчук о разводе

Фото: iStock/gorodenkoff
Савеловский суд Москвы снова оставил без движения иск основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с мужем Владиславом. Об этом со ссылкой на суд сообщает РИА Новости.
«Судом вынесено определение о продлении оставления без движения», — заявили в суде.Отмечается, что подобное определение могли вынести по просьбе одной из сторон дать больше времени для устранения препятствий к принятию иска.
В предыдущий раз иск о разводе оставили без движения 1 августа. Причина такого решения суда не разглашалась. В конце июля суд сообщил о том, что Бакальчук подала иск о расторжении брака с супругом Владиславом. Отмечалось, что предметом этого иска стали требования, вытекающие из семейных правоотношений.
Читайте также:
Достроить новый склад Wildberries на месте сгоревшего в Шушарах планируют осенью
Бакальчук объяснил ситуацию с задолженностью компании «ВБ Девелопмент»
Иск Бакальчук о расторжении брака оставили без движения
Данил Пономарев