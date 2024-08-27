Суд в Москве выписал Pinterest многомиллионный штраф

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Таганский суд Москвы оштрафовал сервис для публикации фотографий Pinterest. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Pinterest Europe Limited признан виновным в совершении административного правонарушения (повторное несоблюдение «мер по ограничению доступа к информации»). Отмечается, что фотохостингу назначен штраф в размере семи миллионов рублей.
В прошлый раз суд штрафовал компанию на четыре миллиона рублей в начале августа.
Pinterest — это фотохостинг, который позволяет пользователям публиковать изображения и делиться ими с другими людьми.
Ранее сообщалось, что суд в Таганском районе Москвы наложил штраф в размере 4 миллиона рублей на компанию Google за отказ ограничить доступ к запрещенной информации. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В прошлый раз суд штрафовал компанию на четыре миллиона рублей в начале августа.
Pinterest — это фотохостинг, который позволяет пользователям публиковать изображения и делиться ими с другими людьми.
Ранее сообщалось, что суд в Таганском районе Москвы наложил штраф в размере 4 миллиона рублей на компанию Google за отказ ограничить доступ к запрещенной информации. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова