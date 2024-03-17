В США раскрыли информацию о лучшей подлодке за всю историю

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Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Вирджиния» Block V станет лучшей субмариной в истории ВМС США, ее характеристики были опубликованы в журнале National Interest (NI).
Утверждается, что ВМС США необходим большой флот современных ударных подводных лодок в связи с тем, что потенциальные противники создали зоны A2/AD (Anti-Access and Area Denial – ограничение и блокировка доступа и маневра). Согласно публикации, эти зоны предназначены для того, чтобы не допустить приближения надводных кораблей, включая авианосцы, к спорным районам.
В качестве особенностей подводной лодки автор называет акустическую скрытность и систему управления, обеспечивающую безопасную эксплуатацию «Вирджинии» на мелководье. Модифицированная «Вирджиния» Block V будет иметь большую установку вертикального пуска с 28 крылатыми ракетами Tomahawk для атаки наземных и надводных целей.
В декабре было объявлено, что США решили возобновить проект по производству крылатых ракет с ядерными боеголовками для подводных лодок класса «Вирджиния». Министерство обороны выделит на эти цели 196 миллионов долларов.
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«Подводная лодка Block V класса "Вирджиния" позволяет военно-морскому флоту проецировать мощь глубоко внутри районов A2/AD противника. Вероятно, на сегодняшний день это лучшая ударная подводная лодка ВМС США из когда-либо построенных», – отмечается в материале.
В декабре было объявлено, что США решили возобновить проект по производству крылатых ракет с ядерными боеголовками для подводных лодок класса «Вирджиния». Министерство обороны выделит на эти цели 196 миллионов долларов.
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Александр Климов