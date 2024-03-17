В США раскрыли информацию о лучшей подлодке за всю историю

По меньшей мере три российских региона подверглись нападению со стороны Украины, сообщили региональные власти. Над Брянской областью была сбита баллистическая ракета С-200, а над Калужской областью уничтожены три беспилотника. Обстрелу подвергся Грайворонский городской округ Белгородской области.