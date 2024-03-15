В США признали, что сильно уступают России по числу тяжелых ледоколов

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Америка критически уступает России в количестве тяжелых ледоколов, заявил глава Северного командования американских Вооруженных сил (NORTHCOM) Грегори Гийо на слушаниях в сенате США.
У США есть в распоряжении только один тяжелый ледокол. В это же время, в России их насчитывается порядка сорока.
В январе президент Владимир Путин принял участие в закладке атомного ледокола «Ленинград». После завершения строительства корабль будет работать на трассах Северного морского пути, а также участвовать в программах освоения и изучения Арктики. Президент отметил слаженную работу российского ледокольного флота. По словам Путина, ледоколы дают России колоссальное конкурентное преимущество в экономическом освоении Арктики.
Ранее сообщалось, что Путин в режиме видеоконференции дал старт строительству первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Трасса должна сократить время в пути между двумя столицами до 2 часов 15 минут. Ожидается, что поезда будут курсировать с интервалом 15 минут и будут идти со скоростью от 200 до 400 километров в час.
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В январе президент Владимир Путин принял участие в закладке атомного ледокола «Ленинград». После завершения строительства корабль будет работать на трассах Северного морского пути, а также участвовать в программах освоения и изучения Арктики. Президент отметил слаженную работу российского ледокольного флота. По словам Путина, ледоколы дают России колоссальное конкурентное преимущество в экономическом освоении Арктики.
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Мария Федоровцева