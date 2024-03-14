Дан старт строительству высокоскоростной ж/д магистрали Москва — Санкт-Петербург

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Владимир Путин в четверг по видеосвязи дал старт строительству первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, сообщает ТАСС.
Строительство этой современной транспортной артерии осуществляется в рамках выполнения Транспортной стратегии России до 2030 года. Трасса должна сократить время в пути между двумя столицами до 2 часов 15 минут.
Ожидается, что поезда будут курсировать с интервалом 15 минут и будут идти со скоростью от 200 до 400 километров в час.
Маршрут магистрали пройдет через густонаселенные города страны, в числе которых Тверь и Нижний Новгород, и будет способствовать росту деловой активности и туризма. По данным статистики, в этих городах проживает 20% населения страны.
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Ожидается, что поезда будут курсировать с интервалом 15 минут и будут идти со скоростью от 200 до 400 километров в час.
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Мария Федоровцева