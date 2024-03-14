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Дан старт строительству высокоскоростной ж/д магистрали Москва — Санкт-Петербург

14 марта 2024, 15:52
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Владимир Путин в четверг по видеосвязи дал старт строительству первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, сообщает ТАСС.
Строительство этой современной транспортной артерии осуществляется в рамках выполнения Транспортной стратегии России до 2030 года. Трасса должна сократить время в пути между двумя столицами до 2 часов 15 минут.

Ожидается, что поезда будут курсировать с интервалом 15 минут и будут идти со скоростью от 200 до 400 километров в час.


Маршрут магистрали пройдет через густонаселенные города страны, в числе которых Тверь и Нижний Новгород, и будет способствовать росту деловой активности и туризма. По данным статистики, в этих городах проживает 20% населения страны.

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#транспорт
#железные дороги
#россия
#москва
#санкт-петербург
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Более 220 декоративных конструкций украсили Москву к Масленице
14 марта 2024, 16:00

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Уже на протяжении почти недели идёт Масленица, и столица готова к празднествам. Так, более 220 декоративных украшений и тематических конструкций сделаны в Москве.
Подробнее об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

«Свыше 220 декоративных конструкций, тематических световых тоннелей и фотозон украсили столицу к Масленице. На въездах в город и ключевых магистралях установили конструкции с поздравлением «С широкой Масленицей», в столичных парках разместили фигуры, связанные с праздником», — приводит «Вечерняя Москва» слова Бирюкова.

А специалисты платформы «Такском» подсчитали индекс блина. Так, средняя цена на блины во время Масленицы в этом году — 231 руб. 59 коп., а средняя цена за блин — 11 руб. 58 коп. Как передаёт RT, стоимость блюда выросла на 5% в сравнении с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что в этом году Масленица пройдет с 11 по 17 марта. В честь праздника в Подмосковье пройдут более 500 развлекательных мероприятий. Так отмечалось, что гостей и жителей Подмосковья будут ждать уникальные мастер-классы от народных умельцев, выступления фольклорных коллективов, ярмарки, спортивные состязания и многое другое.

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#москва
#масленица
#город
#блины
#мероприятия
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Названа стоимость самого дорогого пентхауса в Москве
Стоимость самого дорогого пентхауса в Москве превысила 7,3 млрд рублей
14 марта 2024, 15:35

Фото: istockphoto.com/Peter_visual

Пентхаусы (просторные квартиры на верхних этажах) в Москве за три года подорожали на 66%.
Самый дорогой из них выставлен на продажу за 7,33 миллиарда рублей, сообщает «Ведомости» со ссылкой на доклад консалтинговой компании NF Group.

В 2021 году средняя цена пентхаусов составляла 1,8 миллиона рублей за квадратный метр, а к 2024 году выросла до 3 миллионов рублей. За последний год цены на пентхаусы в элитных жилых комплексах столицы увеличились на 11%.

Самый дорогой лот — квартира площадью 863 квадратных метра в жилом комплексе Le Dome на Соймоновском проезде, напротив храма Христа Спасителя. Стоимость квадратного метра в этом случае составляет 8,4 миллиона рублей, что стало абсолютным рекордом.

В 2023 году самые дорогие пентхаусы в Москве были проданы в Гранатном переулке и в башне «Федерация». В первом случае многокомнатная квартира площадью 950 квадратных метров стоила 2,8 миллиарда рублей (2,9 миллиона рублей за квадратный метр), во втором — 2,5 миллиарда рублей (5,5 миллиона рублей за квадратный метр). Отмечается, что цены на пентхаусы зачастую в 2–2,5 раза выше, чем на другие квартиры в том же доме.

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#цена
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#компании
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Автоэксперт Канаев назвал полезной инициативу о лекциях об управлении СИМ
14 марта 2024, 15:13

Фото: istockphoto.com/Drazen Zigic

Автоэксперт Сергей Канаев высказал мнение о том, что лекции в учебных заведениях об основах использования электросамокатов могли бы снизить число аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ).
«Это очень полезная инициатива. Это будет способствовать тому, что у нас аварий с электросамокатами, я надеюсь, будет гораздо меньше. То есть они не уменьшатся до нуля, но такая конкретная задача и не ставится. Такая инициатива вредить ничему не будет и будет только на благо», — пояснил в беседе с RT Канаев.

Ранее депутат Госдумы, член Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев объяснил, почему специальные ограждения на дорогах не используются повсеместно на всех дорогах. По его словам, ГИБДД, владельцы дорог и региональные власти, опираясь на ряд объективных факторов, принимают решение об установке тех или иных дорожных конструкций.

«Нормативные предписания касаются характеристик каждой конкретной дороги. Но, например, после аварий на трассе М-12 ГИБДД вынесла предложения по установке краевых ограждений, и «Автодор» приступил к их монтажу. Порой можно услышать мнение, что, наоборот, лучше без них. Но это очень спорно: отбойник в большинстве случаев спасает жизни», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Толмачев.

До этого председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с предложением организовать лекции о безопасном управлении электросамокатами для молодёжи на базе учебных заведений.

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#гибдд
#дороги
#ремонт
#мнение
#депутат
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Москвичам пообещали апрельскую следующую неделю
Синоптик Вильфанд спрогнозировал апрельскую погоду в Москве
14 марта 2024, 14:56

Фото: istockphoto.com/Yulia Terekhina

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погода в первой половине следующей недели будет по-апрельски тёплой, но облачной.
«Следующая неделя начинается с тёплой погоды, но с запада приближается циклон, и будут небольшие осадки и облачность. В первую половину недели ночные температуры будут около 0°C, от -1 до 2°C, а дневные – 5°C. Температура выше нормы, погода весенняя, апрельская, но разный тип погоды», – заявил в беседе с АГН «Москва» Вильфанд.

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин подтвердил, что погода во всей Центральной России ожидается тёплой.

«В субботу до 3... 8 °С. В отдельные часы при прояснениях может подниматься до 10 °С в воскресенье. В целом по Центральному федеральному округу температура достаточно высокая, 5... 10 °С», — пояснил в беседе с RT Ильин.

Ранее Роман Вильфанд заявлял, что в Европейской части России ожидается постепенное потепление.

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#москва
#погода
#температура
#весна
#неделя
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Депутат Сухарев: Надо перенаправлять авторские отчисления иноагентов на СВО
14 марта 2024, 14:47

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой перенаправлять авторские отчисления за творчество людей, признанных иноагентами, на СВО.
Он отметил, что сейчас певцы, музыканты, художники и другие творческие деятели, признанные иноагентами, могут свободно продавать свою интеллектуальную собственность, а вырученные деньги отправлять на поддержку Украине.

«Прошу поручить рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство в части принудительного отчуждения исключительного права в отношении лиц, признанных на территории РФ иноагентами, экстремистами или террористами и совершающих действия, направленные против безопасности нашего государства», — приводит RT обращение Сухарева на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова.

А обозреватель Александр Бабицкий предложил «отменить» российских звёзд, участвующий в «голой вечеринке» как минимум на год за саркастическое отношение к этой ситуации. В частности, речь идёт о Филиппе Киркорове и Лолите. Бабицкий высказал мнение о том, что артисты так и не поняли своей ошибки.

«Филипп Бедросович и Лолита Марковна осмелели и начали по поводу «голой вечеринки» публично шутить. Киркоров в телеэфире песенки про «пять минут» и «не ту дверь» поёт, а Милявская на музыкальной премии про «работу за еду» ехидничает», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Бабицкий.

Ранее в Госдуме призвали объявить певицу Аллу Пугачёву иностранным агентом, чтобы она больше не имела возможности получать финансирование из России.

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#права
#финансирование
#собственность
#рф
#артист
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В Подольске стартует масштабная программа по обновлению систем электроснабжения
14 марта 2024, 14:40

Фото: iStock/Aryut

Строительство и ремонт нескольких десятков километров линий электропередачи, а также реконструкцию и создание ряда новых трансформаторных и распределительных подстанций проведут на территории городского округа Подольск в 2024-25 гг. Вопросы ЖКХ обсудил с представителями администрации округа и местными жителями губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе выездной администрации, которая состоялась в климовском спортивном центре «Юность», сообщает пресс-служба правительства региона.
«Я хотел бы поблагодарить всех, кто работает в рамках выездной администрации. И, конечно, очень рад видеть наших жителей. Мы встречались здесь в сложное время, когда произошла авария на котельной. И я обещал, что до восстановления тепла, домов мы будем регулярно это делать. Хотелось бы поблагодарить вас за понимание», — сказал Воробьёв.
По программе повышения надёжности электроснабжения в ближайшие два года в Подольске отремонтируют восемь трансформаторных подстанций и 7,9 км ЛЭП. Кроме того, по инвестиционной программе компании «Мособлэнерго» будет построено свыше 56 километров линий электропередачи и отремонтировано ещё около 30 километров. Компания также планирует построить десять трансформаторных подстанций и обновить оборудование на девяти уже имеющихся.

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#подольск
#андрей воробьёв
#электричество
#лэп
#мособлэнерго
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Times: Великобритания будет платить беженцам за добровольный переезд в Руанду
14 марта 2024, 14:30

Фото: istockphoto/Naeblys

Правительство Великобритании предложило новую схему для просителей убежища, чьи заявки были отклонены.
Вместо депортации на родину, они могут выбрать добровольный переезд в Руанду и получить выплаты в размере до £3 тыс. ($3,8 тыс.) от британского правительства. Эту информацию опубликовала газета The Times, ссылаясь на представителя Министерства внутренних дел Великобритании.

Согласно представленной схеме, просителям убежища предлагается не возвращаться в свою страну происхождения, а выбрать переезд в Руанду. Министерство считает, что такой подход может заинтересовать граждан из стран, охваченных военными конфликтами или находящихся под авторитарным правлением.

По данным The Times, возможностью воспользоваться этим предложением могут воспользоваться десятки тысяч человек. В 2023 году более 30 тыс. прошений на получение убежища были отклонены, и часть из них могла бы выбрать эту альтернативу.

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#переезд
#выплаты
#человек
#евросоюз
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Строительство домов для переселенцев из аварийного жилья в Климовске начнётся летом
14 марта 2024, 14:22

Фото: iStock/ilkercelik

Возведение нового жилья для людей из 30 аварийных домов, расположенных на улице Южный посёлок в подольском микрорайоне Климовск, планируется начать летом текущего года. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе выездной администрации, которая состоялась в климовском спортивном центре «Юность», сообщает пресс-служба правительства региона.
«Моя задача – вместе с вами летом приехать и торжественно начать стройку первого дома. В зависимости от квартирографии их будет два или три. Туда переедут жители 30 домов», — сказал жителям глава региона.
В настоящее время уже выбраны площадки для возведения новых домов. Строительство должно быть завершено до конца 2025 года, а в начале 2026 туда смогут переехать жильцы всех 466 квартир — 852 человека.

Отмечается также, что жильцы из ветхого жилого фонда смогут не дожидаться возведения новостройки, а получить жилищный сертификат и купить на него квартиру в любом районе Подмосковья. Эта опция станет доступна после того, как дома под снос включат в госпрограмму. Это произойдёт до конца месяца.

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#аварийное жильё
#ветхое жильё
#климовск
#андрей воробьёв
#строительный мусор
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В Подольске обновят около 150 подвальных помещений
14 марта 2024, 13:56

Фото: iStock/Sergej Pushkin

Восстановление подвалов ведётся в подольском микрорайоне Климовск после крупной коммунальной аварии в январе этого года, всего планируется обновить 147 объектов. Темпы и объёмы работ обсудил с представителями администрации округа и местными жителями губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе выездной администрации, которая состоялась в климовском спортивном центре «Юность», сообщает пресс-служба правительства региона.
«Ремонтные работы в подвалах стартовали в феврале по поручению главы региона. В сего будет отремонтировано 147 подвалов. Завершить работы должны в начале лета», — отмечается в сообщении.
Объекты расчищают от мусора, проводят выемку грунта, стяжку пола, штукатурят стены, восстанавливают освещение и гидроизоляцию.

О работах рассказала жительница пострадавшего из-за аварии дома №4 по Заводкой улице Оксана Байрам.

«Сейчас у нас идёт оштукатуривание. Дальше должны проводить прокладку лежаков, менять коммуникации», — сообщила Байрам.
До начала нового отопительного сезона в 144 домах округа Подольск отремонтируют внутренние инженерные системы, а в 165 домах установят индивидуальные тепловые пункты.

Кроме того, в апреле начнётся ремонт кровель и фасадов многоквартирных домов. В Климовске в эту программу попали 80 объектов, 75 из которых включили туда после аварии. А в ноябре стартует ремонт входных групп и подъездов в ещё 137 домах. Отмечается также, что ещё 77 многоквартирных домов отремонтируют в будущем году.

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#андрей воробьёв
#подольск
#климовск
#жкх
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