В США умерла символ «культурной революции» Китая

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В США в возрасте 77 лет умерла Сун Биньбинь, которую называют символом «культурной революции» Китая. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal. Отмечается, что она скончалась 16 сентября в Нью-Йорке.
По данным издания, Сун Биньбинь в Штатах запомнили как деятеля науки — в 1989 году она защитила докторскую в Массачусетском технологическом институте.
В 60-е годы прошлого века Сун Биньбинь, дочь генерала Сун Жэньцюна, одного из основателей коммунистической партии Китая, запомнилась как лидер хунвейбинов, которые подчинялись Мао Цзэдуну. Отмечается, что именно она призывала преследователь учителей, которые пытались бороться с революцией.
Ранее сообщалось, что в Великобритании скончалась актриса Маргарет (Мэгги) Смит, известная зрителям по ролям в экранизации книг о Гарри Поттере и сериалу «Аббатство Даунтон». Ей было 89 лет. О биографии артистки, ее личной жизни и самых ярких ролях — в материале «Радио 1».
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В 60-е годы прошлого века Сун Биньбинь, дочь генерала Сун Жэньцюна, одного из основателей коммунистической партии Китая, запомнилась как лидер хунвейбинов, которые подчинялись Мао Цзэдуну. Отмечается, что именно она призывала преследователь учителей, которые пытались бороться с революцией.
Ранее сообщалось, что в Великобритании скончалась актриса Маргарет (Мэгги) Смит, известная зрителям по ролям в экранизации книг о Гарри Поттере и сериалу «Аббатство Даунтон». Ей было 89 лет. О биографии артистки, ее личной жизни и самых ярких ролях — в материале «Радио 1».
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Данил Пономарев