Умерла исполнившая роль Макгонагалл в «Гарри Поттере» актриса Мэгги Смит: биография, личная жизнь

Фото: кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»
В Великобритании скончалась актриса Маргарет (Мэгги) Смит, известная зрителям по ролям в экранизации книг о Гарри Поттере и сериалу «Аббатство Даунтон». Ей было 89 лет. О биографии артистки, ее личной жизни и самых ярких ролях расскажет редакция «Радио 1».
Биография
Ее сценический дебют состоялся, когда она служила в театре. Она исполнила роль Виолы в «Двенадцатой ночи» Шекспира. Актриса дебютировала в кино в эпизодической роли в картине Сая Эндфилда «Ребенок в доме» 1956 года.
Карьера
В 1970 году Смит получила свой первый «Оскар» за главную роль в фильме «Расцвет мисс Джин Броди». Второй премии она была удостоена в 1979-м за роль второго плана в кинокартине «Калифорнийский номер».
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Личная жизнь
О личной жизни актрисы известно немного. Она дважды была замужем и воспитывала двоих сыновей. Мэгги Смит была замужем за актером Робертом Стивенсом. Вторым супругом актрисы стал драматург Беверли Кросс. Смит предпочитала не афишировать свою личную жизнь и редко говорила о ней в интервью.
Причины смерти
В 2007 году врачи диагностировали рак груди у актрисы, когда она работала над шестым фильмом франшизы о Гарри Поттере. Несмотря на серьезное недомогание, Мэгги не покинула съемочную площадку. Она продолжала проходить курс химиотерапии параллельно с работой в кино. Несмотря на плохое самочувствие, актриса шутила с коллегами и старалась не выглядеть больной.
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