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Умерла исполнившая роль Макгонагалл в «Гарри Поттере» актриса Мэгги Смит: биография, личная жизнь

27 сентября 2024, 17:39
Фото: кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Фото: кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

В Великобритании скончалась актриса Маргарет (Мэгги) Смит, известная зрителям по ролям в экранизации книг о Гарри Поттере и сериалу «Аббатство Даунтон». Ей было 89 лет. О биографии артистки, ее личной жизни и самых ярких ролях расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Мэгги Смит родилась 28 декабря 1934 года в городе Илфорд в графстве Эссекс. Будущая артистка окончила факультет драмы Оксфордского университета. Ещё во время учёбы она проявила свой талант и привлекла внимание преподавателей и однокурсников. Свою карьеру актриса начала в театре, где быстро завоевала признание критиков и любовь зрителей. Её игра отличалась глубиной и эмоциональностью, а роли были разнообразны и запоминающиеся.



Ее сценический дебют состоялся, когда она служила в театре. Она исполнила роль Виолы в «Двенадцатой ночи» Шекспира. Актриса дебютировала в кино в эпизодической роли в картине Сая Эндфилда «Ребенок в доме» 1956 года.

Карьера


Одной из самых ярких ролей в карьере Мэгги Смит стала роль профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере. Эта роль принесла актрисе мировую известность и любовь поклонников по всему миру. Её игра в этой роли была настолько убедительной, что многие зрители считали её настоящим воплощением профессора Макгонагалл. Помимо роли в «Гарри Поттере», Мэгги Смит снималась в таких известных фильмах, как «Пожиратель тыкв», «Смерть на Ниле», «Зло под солнцем», «Комната с видом», «Капитан Крюк», «Дэвид Копперфилд» и многих других.

В 1970 году Смит получила свой первый «Оскар» за главную роль в фильме «Расцвет мисс Джин Броди». Второй премии она была удостоена в 1979-м за роль второго плана в кинокартине «Калифорнийский номер».


Фото: iStock/Wirestock

Личная жизнь


О личной жизни актрисы известно немного. Она дважды была замужем и воспитывала двоих сыновей. Мэгги Смит была замужем за актером Робертом Стивенсом. Вторым супругом актрисы стал драматург Беверли Кросс. Смит предпочитала не афишировать свою личную жизнь и редко говорила о ней в интервью.

Причины смерти


Много лет назад Мэгги Смит столкнулась с диффузным токсическим зобом, что значительно ухудшило её здоровье. У актрисы периодически опухали глаза, из-за чего она не могла участвовать в съемках. Ей была назначена лучевая терапия, и после операции болезнь отступила. В это трудное время её поддерживала семья.

В 2007 году врачи диагностировали рак груди у актрисы, когда она работала над шестым фильмом франшизы о Гарри Поттере. Несмотря на серьезное недомогание, Мэгги не покинула съемочную площадку. Она продолжала проходить курс химиотерапии параллельно с работой в кино. Несмотря на плохое самочувствие, актриса шутила с коллегами и старалась не выглядеть больной.

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#карьера
Расписание на Ленинградском направлении изменится с 30 сентября по 25 октября
27 сентября 2024, 17:47

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на Ленинградском направлении, изменится с 30 сентября по 25 октября из-за работ по модернизации инфраструктуры станции Раменское, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.
«В связи с работами в указанный период будет отменено несколько поездов МЦД-3 на участке между станциями Останкино и Зеленоград-Крюково, у некоторых электричек поменяется время отправления и прибытия, а у ряда пригородных поездов на участке Москва — Тверь отменят несколько остановок», — говорится в сообщении.
Актуальное расписание пассажиры могут узнать на вокзалах и станциях, а также на сайте РЖД и в приложении «РЖД Пассажирам».

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#ленинградское направление
#электрички
#минтранс мо
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#график
#железная дорога
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В Подмосковье обновили по нацпроекту более 40 дорог к туристическим местам
27 сентября 2024, 17:46

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Подмосковье отремонтировали более 40 участков региональных дорог, по которым можно проехать к туристическим объектам и достопримечательностям Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Комфортный подъезд к туристическим местам обеспечили в 20 городских округах Подмосковья. Суммарная протяжённость отремонтированных участков превысила 120 км. Дорожники завершили ремонт более 40 участков региональных дорог по нацпроекту, что позволило местным жителям и туристам комфортно добираться до музеев, храмов, монастырей и усадеб», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Как отметили в министерстве, работы проводили в рамках ремонтного сезона 2024 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

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#дороги
#ремонт дорог
#нацпроекты
#подмосковье
#московская область
#алексей гержик
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На восьми региональных дорогах Подмосковья отремонтировали ограждения
27 сентября 2024, 17:34

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения отремонтировали на восьми региональных дорогах в семи городских округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ограждения восстановили, в частности, на участке Осташковского шоссе в деревне Бородино городского округа Мытищи, на 29-м километре Каширского шоссе в городе Видное Ленинского округа, на улице Ильича в Ногинске Богородского округа и на улице Жуковского в городе Жуковский», — говорится в сообщении.
Кроме того, работы были проведены на двух улицах в Дмитрове — Пушкинской и 2-й Центральной, а также на Ново-Никольской улице в городе Красногорск.

В министерстве отметили, что перильные ограждения устанавливают там, где пешеход может выйти на проезжую часть и попасть в ДТП. Тросовые ограждения разделают транспортные потоки, а барьерные защищают от съезда с дороги.

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#минтранс мо
#ремонт дорог
#дороги
#московская область
#подмосковье
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Подмосковные ветеринары перечислили обязательные для щенков прививки
27 сентября 2024, 17:05

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Приобретя или приняв в семью щенка, важно не забыть, что для выработки иммунитета против опасных заболеваний питомцу нужно пройти вакцинацию. Об этом сообщили в Госветслужбе Московской области.
«В первые недели жизни малыш защищается от инфекций антителами, полученными из молока матери. Но со временем их уровень в крови снижается, и возникает потребность в прививках. Делать их нужно обязательно даже тем питомцам, которые будут гулять только на своём участке. Инфекцию можно принести домой на обуви и одежде, а на участок могут заглянуть другие животные – кошки, мыши, ежи», – рассказали в министерстве.
В список необходимых прививок для щенков входят вакцинация от лептоспироза, парвовирусного энтерита, аденовируса I типа, парагриппа, чумы плотоядных и бешенства.

Если владелец собаки часто берет питомца на выставки и в другие места большого скопления собак, понадобится ещё и вакцинация от бордетеллеза.

Как отметили в министерстве, график вакцинации подбирают индивидуально для каждой собаки. Узнать адрес ближайшей ветеринарной клиники можно на сайте или по номеру единого контакт-центра Госветслужбы Подмосковья: 7(495)668-01-25.

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#животные
#ветеринары
#вакцинация
#подмосковье
#московская область
#прививки
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Как найти идею для успешного проекта, расскажут на бесплатных курсах для работодателей
Работодателей России зовут на бесплатные курсы для рационализаторов
27 сентября 2024, 17:04

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Работодателей и сотрудников зовут на бесплатные образовательные курсы по нацпроекту «Производительность труда». Мероприятие подготовили по программе «Рационализатор».
Основная цель программы, рассказать о методике разработки различных проектов, включая рационализаторские и инновационные. В ходе обучения эксперты сформируют индекс к рационализаторской деятельности. Участников научат искать, внедрять и развивать идеи, а также помогут улучшить профессиональные навыки.

Дополнительный поток обучения по востребованным темам запускают АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и АНО «Корпоративная сетевой академия» запускают дополнительный поток обучения.
«Заявки принимаются в срок до 30 сентября 2024 года на электронную почту: mp@rt-academy.ru», — сообщает пресс-служба Министерства экономического развития РФ.

Участие в дополнительном потоке программы «Рационализатор» бесплатное и проходит в дистанционном формате.

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#россия
#разработки
#эксперты
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#рф
#служба
#обучение
#нацпроекты
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В Подмосковье привезут Казанскую икону Божьей Матери
27 сентября 2024, 17:03

Фото: iStock/OlyaSolodenko

Казанскую икону Божьей Матери привезут в Московскую область в октябре в рамках Всероссийского моленья о победе, в подмосковных храмах чудотворный образ будет находиться с 9 по 23 число, сообщает пресс-служба РПЦ.
Святыня отправилась в путешествие по российским городам после молебна о победе, который совершил 6 мая в Москве патриарх Кирилл.
«В Подмосковье молебны с Казанской иконой Божьей Матери проведут в одиннадцати храмах. Сотни верующих смогут поклониться святыне и помолиться о сражающихся и их скорейшем победоносном возвращении домой», — говорится в сообщении.
Увидеть икону верующие смогут в Успенском кафедральном соборе и Свято-Троицком Ново-Голутвином женском монастыре в Коломне, Зачатьевском храме в Чехове и Троицком кафедральном соборе в Подольске, в Георгиевском кафедральном соборе в Одинцове, Никольском кафедральном соборе в Красногорске, в Храме святителя Луки Симферопольского в посёлке Новый, в Михаило-Архангельском храме в Краснознаменске, Успенском кафедральном соборе в Дмитрове, Успенском кафедральном соборе в Сергиевом Посаде и в Богородицерождественском кафедральном соборе в Орехово-Зуеве.

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#икона
#рпц
#подмосковье
#московская область
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28 сентября в Красногорске пройдёт экологическое мероприятие «Чистые игры»
27 сентября 2024, 16:45

Фото: istockphoto / Inside Creative House

Московская область приглашает волонтёров на экологическое мероприятие «Чистые игры», которое пройдёт 28 сентября 2024 года в Красногорске, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Мероприятие будет организовано на берегу старицы реки Москвы, рядом с музеем-заповедником «Архангельское».

«Чистые игры» представляют собой командные соревнования по очистке природных территорий от мусора. Они пройдут в формате мини-фестиваля с музыкой, пикником и награждением победителей. Участники смогут соревноваться в сборе и сортировке мусора, а лучшие команды получат призы. Ожидается участие от 30 до 1500 человек, которые смогут собрать от 0,5 до 20 тонн мусора всего за один час.

Сбор участников начнётся в 11:00 у остановки общественного транспорта «Горки 6». Соревнования начнутся в 12:00, а завершатся в 14:00. Все участники смогут использовать недавно разработанное мобильное приложение для отслеживания результатов в режиме онлайн.

Инициатива направлена не только на очистку окружающей среды, но и на повышение экологического просвещения и вовлечение населения в волонтёрские проекты. «Чистые игры» активно развиваются и масштабируются на всероссийском уровне, поддерживаются сетью гипермаркетов «Лента» и проводятся с использованием гранта Фонда президентских грантов.

Все желающие могут присоединиться к мероприятию и внести свой вклад в охрану природы.

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#московская область
#уборка
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#мероприятия
#минэкологии мо
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В Подмосковье с начала года реконструировали и построили 68 электроподстанций
27 сентября 2024, 16:31

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Программа по повышению надёжности электроснабжения потребителей ведётся в Московской области, в рамках этой программы сотрудники компании «Мособлэнерго» с начала года построили и реконструировали 68 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«В текущем году компания «Мособлэнерго» проводит работы по программе повышения надежности электроснабжения потребителей в 33 округах Подмосковья. Уже реконструировано и построено 68 ТП и распределительных пунктов, кроме того, отремонтировано оборудование в 103 электроустановках», — говорится в сообщении.
Всего в годовую программу компании по реконструкции и строительству вошёл 381 объект электросетевого хозяйства Подмосковья.

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#минэнерго мо
#мособлэнерго
#московская область
#подмосковье
#электричество
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МФЦ Московской области выиграла в номинации «Крупная региональная сеть МФЦ».
27 сентября 2024, 16:25

Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

На восьмом Всероссийском форуме многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг, проходившем 26 и 27 сентября в Великом Новгороде, Министерство экономического развития Российской Федерации подвело итоги федерального конкурса «Лучший МФЦ России», сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Многофункциональные центры (МФЦ) Московской области завоевали первое место в номинации «Крупная региональная сеть МФЦ».

«Получить эту награду — большая честь! Она является признанием нашей работы по развитию сети МФЦ в Московской области. Мы будем стремиться делать все возможное, чтобы услуги и сервисы МФЦ были удобными для жителей нашего региона и соответствовали духу времени. Благодарю всю команду МФЦ, а это более 6 тысяч человек, за самоотверженный труд и вклад в общее дело!», — сказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.
При выборе победителя в номинации «Крупная региональная сеть МФЦ» конкурсная комиссия учитывала такие факторы, как доступность офисов, применение цифровых технологий в работе, организация цифровых зон и другие.
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