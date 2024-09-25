«Ушла планета»: актриса Мария Аронова о смерти Романа Мадянова

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Народная артистка России Мария Аронова назвала скончавшегося в среду актёра Романа Мадянова абсолютным самородком.
«Ромочка был другом моим, мы очень нежно дружили… Ушла планета от нас. Нельзя рассказывать про Рому: «Хороший артист, хороший партнёр». Он не вписывался в эти рамки – он был явлением, с моей точки зрения. Он был абсолютным самородком», – рассказала актриса в беседе с RT.Она подчеркнула, что не знает больше таких людей, которые бы настолько мастерски придумывали новые образы.
Ранее появилась информация, что Заслуженный артист России Роман Мадянов умер на 63-м году жизни после продолжительной болезни. Актёр скончался в своей квартире в московском районе Новогиреево. Причиной смерти стала онкология. При этом родственники ранее сообщали, что помимо неё у него диагностировали коксартроз.
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