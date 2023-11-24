В США зафиксировали мощный космический луч неизвестной природы

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Группа ученых проекта Telescope Array из США, Японии, Южной Кореи, России и Бельгии заметила второй по мощности за весь период наблюдения за космическими лучами, природу которого не удалось определить. Об этом сообщается на сайте Университета Юты.
«Прослеживая траекторию новой частицы (из которой состоит луч. — прим ред.) до источника, не удается выявить что-то с достаточно высоким уровнем энергии, чтобы ее произвести. Вот в чем загадка — что, черт возьми, происходит?» — выразил негодование Джон Мэтьюз, представитель Telescope Array в американском университете .Замеченный объект обладает зарядом в 2,44⋅1020 электронвольт, что примерно в 2,3 млн раз больше максимальной энергии, которую можно достичь на самых мощных ускорителях частиц, похожих на Большой адронный коллайдер.
Ранее сообщалось, что ученые доказали внеземное происхождение материала известного кулона Тутанхамона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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